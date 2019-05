"Cel mai mare test al anului!" Buzarnescu vrea totul la Roland Garros: clipul motivational si mesajul transmis de jucatoare inainte de Grand Slam-ul de la Paris

Al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros, se apropie cu pasi repezi. Competitia organizata in Capitala Frantei se desfasoara in perioada 26 mai – 9 iunie.

Romania va avea pe tabloul principal de la Roland Garros patru jucatoare direct acceptate. Este vorba despre campioana en-titre, Simona Halep (locul 3 WTA), Mihaela Buzarnescu (locul 30 WTA), Sorana Cirstea (locul 107 WTA) si Irina Begu (locul 116 WTA). Din calificari mai poate veni doar Ana Bogdan. Irina Bara era si ea in faza calificarilor, insa a cedat inca din primul tur in fata ucrainencei Angelina Kalinina, scor 2-6, 7-6 (1), 6-2.

Mihaela Buzarnescu, in varsta de 31 de ani, ocupanta locului 30 in clasamentul WTA, pare sa-si fi reintrat in forma si este fara indoiala in cautarea ritmului pentru a putea evolua la acest nivel. Ea are de aparat la Paris nu mai putin de 240 de puncte, asta pentru ca la editia din 2018 a ajuns pana in optimile de finala, fiind atunci invinsa de americanca Madison Keys, scor 1-6, 4-6.

Mihaela Buzarnescu, hotarata sa aiba un nou parcurs impresionant la Roland Garros

Mihaela Buzarnescu a castigat pe zgura patru partide si a inregistrat tot atatea infrangeri. Totusi, la Roland Garros a demonstrat ca se simte foarte bine, iar anul trecut a uimit pe toata lumea cu parcursul sau foarte bun, trecand chiar si de Elina Svitolina. Miki a facut un anunt indraznet pe retelele de socializare: “Am in fata cel mai mare test al anului , Roland Garros. Plec la Paris cu un singur obiectiv, de a lupta pentru fiecare minge in parte. Va multumesc tuturor pentru sustinere!”.

Mihaela a transmis acest mesaj prin intermediul unui videoclip motivational, filmat la complexul sportiv de la Izvorani, acolo unde s-a pregatit adesea alaturi de Simona Halep. Materialul video surprinde hotararea Mihaelei sa revina in primele 25 de jucatoare ale lumii. Ea a ajuns pana pe pozitia a 20-a in august 2018.