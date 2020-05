BRD Bucharest Open 2020 a fost OFICIAL ANULAT, iar sezonul de tenis, suspendat pana in august! | De ce trebuie sa spunem "la revedere!" oricarui turneu WTA in Bucuresti

Din articol Bucurestiul rateaza probabil ultima sansa de a gazdui un turneu WTA

Perioada de inactivitate a tenisului mondial a fost prelungita cel putin pana in prima saptamana a lunii august.

Pe fondul efectelor pandemiei de coronavirus, conducerile circuitelor ATP si WTA au decis prelungirea suspendarii sezonului pana in luna august.

Decizia nu afecteaza deocamdata derularea US Open, fixat sa debuteze la sfarsitul lunii a opta, dar consemneaza anularea oficiala a turneului WTA de la Bucuresti.

Bucurestiul rateaza probabil ultima sansa de a gazdui un turneu WTA



Printre turneele afectate se mai regasesc competitiile din Bastad, Lausanne si Jurmala, iar intrecerile de la Palermo si Karlsruhe ar urma sa aiba aceeasi soarta, informeaza BBC.

"La fel ca fanii tenisului, jucatorii si gazdele turneelor dimprejurul lumii impartasesc cu dezamagire vestea ca vom fi afectati in continuare in acelasi mod," a declarat Andrea Gaudenzi, presedinte ATP.

Noua actualizare a suspendarii oricarui turneu oficial ATP ori WTA are efect pana la data de 3 august, cand sunt programate turneele WTA San Jose si ATP Washington.

Nu in ultimul rand, vestea aduce nefericire nu doar fanilor tenisului, ci si sportului romanesc, Bucurestiul ratand astfel ceea ce probabil a fost ultima sansa de a gazdui un turneu WTA, dupa cum anunta insusi vicepresedintele Federatiei Romane de Tenis, George Cosac inca de la inceputul lunii aprilie: "Este exclus sa se mai tina turneul feminin BRD Bucharest Open in conditiile aceste pandemii. De altfel, noi nu mai aveam nicio intelegere cu proprietarul turneului (n.r. - maghiarul Jeno Marky), pentru ca anul trecut semnasem doar pentru un an. Anul acesta pentru organizarea in continuare a turneului la Bucuresti urma sa discutam din nou. Dar nu am facut-o. Asa ca este exclus sa mai organizam anul acesta, nici nu am apucat sa ne asezam la masa. Turneul mai figureaza pe site-ul WTA, dar e o chestiune din oficiu care a ramas acolo", afirma George Cosac intr-un interviu acordat Agerpres.

Castigatoarele turneului WTA de la Bucuresti



2014: Simona Halep

2015: Karolina Schmiedlova

2016: Simona Halep

2017: Irina Begu

2018: Anastasija Sevastova

2019: Elena Rybakina