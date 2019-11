BLOCKBUSTER | Andy Murray va fi protagonistul unui film care va aparea vineri, 29 noiembrie

Din articol Filmul lui Andy Murray debuteaza vineri, 29 noiembrie

Andy Murray va debuta pe ecranele mari ale cinematografiei mondiale la finalul lunii noiembrie.

Andy Murray va fi primul tenismen al actualei generatii care se va bucura de postura de protagonist al unui film original Amazon Prime.

Britanicul a filmat de-a lungul ultimilor doi ani filmul „Resurfacing”, care va aparea pe platforma de filme vineri, 29 noiembrie 2019. „Sunt incantat si mandru sa anunt ca in ultimii doi ani am filmat calatoria mea lunga dinspre accidentare spre teren. Abia astept sa vad ce aveti de spus despre film,” le-a scris Andy Murray fanilor sai de pe Twitter.

Excited and proud to announce that for last two years I've been filming my (long) journey back from injury. Andy Murray: Resurfacing hits @primevideouk on Friday the 29th of November and I look forward to hearing what you all think about the film. ????????????@primevideosport pic.twitter.com/IJe8QZ9YAy — Andy Murray (@andy_murray) November 7, 2019

Filmul lui Andy Murray debuteaza vineri, 29 noiembrie



Andy Murray a fost operat la sold in luna ianuarie 2019, suferind o interventie chirurgicala in urma careia o parte a soldului sau a fost inlocuita cu o tija metalica. Doctorii l-au avertizat de curand pe Andy Murray ca nu va putea sa joace tenis la nesfarsit si este sigur ca scotianul va avea nevoie la un moment dat de inlocuirea totala a soldului cu o proteza.

De la revenire, Andy Murray a bifat cateva rezultate exceptionale, inclusiv turneul ATP de la Anversa castigat in finala cu Stan Wawrinka. Andy Murray isi anuntase in luna ianuarie a acestui an retragerea din tenis, din cauza durerilor insuportabile la nivelul soldului.

Off to see this tonight - Andy Murray: Resurfacing. It’s out for general viewing globally on Amazon @PrimeVideoSport on Friday. pic.twitter.com/FIHJ8my4Kl — David Law (@DavidLawTennis) November 25, 2019

„Parintii mei au divortat, iar acela a fost un timp dificil in copilaria mea. Nu intelegeam ce se petrece. Iar apoi la jumatate de an, fratele meu Jamie s-a mutat de acasa. Mi-a fost foarte greu, am simtit des anxietate cand jucam tenis, iar in timpul meciurilor intampinam des dificultati respiratorii. Tenisul a devenit in schimb un refugiu pentru mine si imi permite sa redevin copil,” a spus Andy Murray.