Cand muncesti o viata ca sa poti face ce iti place. Declaratii emotionante ale lui Andy Murray despre dragostea pentru tenis si revenirea in circuit

Andy Murray a emotionat intr-o conferinta de presa sustinuta in cadrul turneului ATP de la Antwerp, Belgia.

Scotianul, triplu castigator de Grand Slam si dublu campion olimpic, trecut si printr-o operatie dificila si dureroasa la sold in acest an a rezumat perioada recenta, surprinzand cu maturitate dificultatile pe care a trebuit sa le depaseasca pentru a-si readuce nivelul de joc la un calibru satisfacator in circuitul ATP.

Andy Murray: "Am muncit toata viata ca sa devin tenismen"

"Sunt constient ca sunt oameni in situatii mai grele decat a mea. Dar am muncit toata viata ca sa devin jucator de tenis. Doar asta am facut, de cand ma stiu. Cand nu am mai putut sa fac asta si nu stiam daca ma voi putea reintoarce, mi-a fost foarte greu. Sunt atatia jucatori care iubesc acest sport fara sa castige niciodata turnee mari. Nu ma deranjeaza sa fiu unul dintre ei", a declarat Andy Murray, dublu campion la Wimbledon si castigator la US Open.

Andy Murray va avea un test dificil in aceasta seara in sferturile de finala ale turneului ATP de la Anversa, unde va da piept cu Marius Copil, un jucator care i-a pus mari probleme la ultima intalnire directa. Partida se va desfasura pe o suprafata hard, care accentueaza eficienta serviciului romanului.