Andy Murray a castigat primul meci de Cupa Davis dupa 3 ani! Ce crede britanicul despre noul format al competitiei, schimbat de Pique dupa 119 ani

Britanicul a jucat meciul de deschidere al intalnirii cu Olanda.

Andy Murray (32 de ani, 126 ATP) a castigat meciul impotriva lui Tallon Griekspoor (23 de ani, 179 ATP) in 3 seturi, scor 6-7 (7-9), 6-4, 7-6 (7-5), dupa o revenire de senzatie.

Este prima aparitie a britanicului in Cupa Davis dupa 3 ani, asta si din cauza faptului ca accidentarile l-au tinut departe de teren pe fostul numar 1 mondial.

"Nu am meritat sa castig! Am luptat extrem de mult, dar el a dictat jocul", a zis Murray, la capatul victoriei cu numarul 40 din Cupa Davis.

Marea Britanie a primit un wildcard si evolueaza in grupa cu Kazahstan si Olanda. Noul format al competitiei a fost schimbat, dupa 119 ani de istorie, de compania Kosmos - unde Gerard Pique este actionar. Compania s-a angajat sa plateasca 3 miliarde de euro in urmatorii 25 de ani.

Sistemul clasic de meciuri eliminatorii jucate intre doua natiuni, acasa sau in deplasare, pe parcursul unui singur weekend, a fost schimbat. De asemenea, s-a renuntat si la regula "cel mai bun din 5 seturi" si s-a trecut la "cel mai bun din 3 seturi".

Faza finala a competitiei se desfasoara sub forma unui turneu intr-o singura locatie, cu 6 grupe a cate 3 echipe, timp de o saptamana intreaga. Anul acesta, turneul are loc la Caja Magica, in Madrid, pe hard

Multi jucatori si iubitori de tenis au condamnat ferm inlocuirea traditiei de peste un secol, care a consacrat Cupa Davis, in schimbul banilor oferiti de compania Kosmos. Acestia erau de parere ca astfel s-a eliminat farmecul competitiei si atmosfera incredibila ce exista la meciurile de acasa ale echipelor.

"Atmosfera este unul dintre lucrurile de care s-au temut toti jucatorii intr-o locatie neutra, dar fanii din seara asta au fost fantastici", a spus Andy Murray.

Si Rafael Nadal e de parere ca publicul a fost uimitor, dar atrage atentia si anumitor aspecte negative.

"In acelasi timp, formatul e periculos. Partea negativa, dupa parerea mea, e ca incepem ultimul meci (n.r. meciul de dublu) si este ora unu noaptea, iar asta inseamna o mare problema pentru noi, pentru jucatori, dar si pentru oamenii care vin la arena, intrucat maine e o zi lucratoare. Pentru mine, acesta este singurul lucru negativ", a declarat Nadal.

La prima editie in noul format sunt prezenti 11 jucatori din Top 20 ATP, printre care: Rafael Nadal, Novak Djokovic, Matteo Berrettini, Gael Monfils sau David Goffin.