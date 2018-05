"Bine ai revenit, Simona!" Halep a ajuns la Paris si a inceput antrenamentele pentru Roland Garros | FOTO

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

Simona Halep a ajuns in Franta si a efectuat deja primul antrenament la Paris. Simona Halep este favorita numarul 1 la Roland Garros si este cotata cu prima sansa la calificarea in finala.

With the sunshine comes Simona ????

Welcome back to Paris @Simona_Halep!#RG18 pic.twitter.com/NvfDQxihkz