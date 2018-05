14:00 LIVE SIMONA HALEP - ELINA SVITOLINA, pentru trofeul de la Roma! Probleme pentru Simona dupa meciul epuizant cu Sharapova: "Sper sa nu ma accidentez din nou"

Simona Halep se dueleaza cu Elina Svitolina, la fel ca anul trecut, in finala de la Roma. In 2017, Simona a pierdut.

Simona Halep a obtinut o victorie entuziasmanta impotriva Mariei Sharapova, a doua din cariera, si s-a calificat in finala de la Roma. Ea o va intalni pe campioana en-titre a turneului din capitala Italiei, la fel ca anul trecut.

Simona Halep a avut mici probleme fizice in finalul meciului cu Sharapova, punandu-si un bandaj la picior. "Sper sa nu ma accidentez din nou", spune ea.

"E frumos ca suntem amandoua din nou in finala. Sper sa nu ma accidentez din nou. Anul trecut am jucat bine, jocul era unde ar trebui sa fie. Trebuie sa ma concentrez asupea mea si sa savurez meciul. Este o sansa mare, un meci extraordinar si trebuie sa dau tot ce am mai bun", a spus Simona Halep.

"E putin diferit, dar trebuie sa-mi fac jocul meu. Nu prea conteaza cum joaca adversara, cum se apara sau cum ataca, pentru ca toate suntem diferite. Trebuie sa raman calma, sa ma concentrez pe jocul meu. Vom vedea ce va fi", a adaugat ea.

