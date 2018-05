Romancele DOMINA top 100 WTA: avem 6 jucatoare! Simona Halep, lider in clasamentele WTA si WTA Race

Romania are 6 jucatoare in top 100 WTA! Simona Halep are un mic avans in fata Carolinei Wozniacki inaintea Roland Garros.

Simona Halep conduce in continuare in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, dar a urcat pe prima pozitie si in ierarhia WTA Race, pentru Turneul Campioanelor.

Halep (26 ani), finalistă duminică în turneul de la Roma, a ajuns la 29 de saptamani ca lider mondial si se apropie de locul 12 intr-o ierarhie all-time, ocupat de germanca Angelique Kerber, cu 34 de saptamani.

Halep are in clasamentul la zi un avans de 335 de puncte fata de a doua clasata, daneza Caroline Wozniacki, in timp ce de locul al treilea, ocupat de Garbine Muguruza, o despart peste 1.200 de puncte.

In continuare, in top 100 sunt sase romance: Mihaela Buzarnescu a urcat un loc, pe 32, Irina Begu se mentine pe 41, Sorana Cirstea a coborat doua trepte si se se afla pe 45, Monica Niculescu este in continuare pe 61, iar Ana Bogdan este mai departe pe 65.

La dublu, Monica Niculescu a coborat o pozitie si se afla pe 18, Begu a urcat un loc si e pe 28, Raluca Olaru a reusit un salt de doua locuri si e pe 42, Buzarnescu se mentine pe 61, iar Cirstea izbutit un salt impresionant de 58 de locuri, pana pe 89, dupa semifinala de la Roma.

In ierarhia WTA Race, care conteaza pentru Turneul Campioanelor si care contabilizeaza rezultatele pe 2018, Halep a urcat doua locuri dupa finala de la Roma si este pe primul loc, cu un avans de 155 de puncte fata de Wozniacki si de 383 puncte fata de Kvitova.



Clasamentul WTA la simplu:

1 (1). Simona Halep 7.270 puncte

2 (2). Caroline Wozniacki (Danemarca) 6.935

3 (3). Garbine Muguruza (Spania) 6.010

4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 5.505

5 (6). Jelena Ostapenko (Letonia) 5.382

6 (5). Karolina Pliskova (Cehia) 5.335

7 (7). Caroline Garcia (Franta) 5.170

8 (8). Petra Kvitova (Cehia) 4.550

9 (9). Venus Williams (SUA) 4.201

10 (10). Sloane Stephens (SUA) 4.164

...........................................................

32 (33). Mihaela Buzarnescu 1.353

41 (41). Irina-Camelia Begu 1.245

45 (43). Sorana Cirstea 1.175

61 (61). Monica Niculescu 966

65 (65). Ana Bogdan 901

160 (163). Alexandra Dulgheru 366

161 (167). Irina Bara 364

180 (177). Alexandra Cadantu 307

208 (211). Elena-Gabriela Ruse 267

221 (222). Jaqueline Cristian 249

...

Clasamentul WTA la dublu:

1 (1). Latisha Chan (Taiwan) 8.245 puncte

2 (2). Ekaterina Makarova (Rusia) 8.240

2 (2). Elena Vesnina (Rusia) 8.240

4 (4). Timea Babos (Ungaria) 7.080

5 (6). Ashleigh Barty (Australia) 5.770

6 (5). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 5.560

7 (12). Barbora Strycova (Cehia) 4.540

8 (11). Kristina Mladenovic (Franta) 4.446

9 (8). Lucie Safarova (Cehia) 4.426

10 (7). Katerina Siniakova (Cehia) 4.380

..............................................................

18 (17). Monica Niculescu 3.547

28 (29). Irina-Camelia Begu 2.450

42 (44). Raluca Olaru 1.810

61 (61). Mihaela Buzarnescu 1.230

89 (147). Sorana Cirstea 862

....