"Mi s-au intepenit muschii!" Simona Halep, probleme medicale in finala cu Svitolina! Ce s-a intamplat

Simona Halep a pierdut finala de la Roma intr-o partida in care a acuzat si probleme medicale.

Simona Halep a pierdut din nou in finala la Roma in fata Elinei Svitolina, scor 0-6 4-6. In setul al doilea, Simona Halep a avut nevoie de interventia fizioterapeutului la vestiar dupa ce a avut probleme la spate.

"Elina a fost solida. Este solida de fiecare data cand joc impotriva ei. A fost un meci bun facut de adversara mea, cu siguranta ca merita victoria. Cred ca am fost putin cam rigida astazi. Nu am putut sta in raliuri si am ratat foarte mult. Nu am putut sa alerg, muscii mei au fost putin intepeniti. Stiam ca va trebui sa alerg in acest meci, dar nu am putut sa o fac.



Nu am inceput bine meciul, iar ea a alergat mult mai mult decat mine si nu a ratat, spre deosebire de mine. Apoi, meciul a devenit mai bun si e bine ca am putut sa termin meciul puternica. Azi, pur si simplu nu am fost suficient de fresh pentru a incepe meciul mai bine.



Am incercat sa incep sa ratez mai putin. De fiecare data cand pierd usor un set e pentru ca ratez foarte mult. E vorba de ziua pe care o prind, de fiecare data e diferit. Azi, meciul a avut o incarcatura fizica aparte. Sunt putin dezamagita pentru ca nu am putut produce un tenis mai bun in primul set, dar am intalnit o jucatoare foarte solida" a declarat Simona Halep in conferinta de presa de dupa finala.