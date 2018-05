Cadoul de 100.000 de euro pe care Simona Halep i l-a facut lui Ion Tiriac

Simona Halep si Ion Tiriac isi fac cadouri scumpe.

Intr-un interviu pentru Bild, Ion Tiriac a dezvaluit ca Simona i-a daruit dat o masina de colectie in valoare de 100.000 de euro.

Intrebat despre cel mai ciudat lucru pe care l-a facut cu Simona Halep, Tiriac si-a adus aminte de o masina pe care sportiva i-a facut-o cadou: ”Odata, i-am cumparat o bicicleta si o motocicleta. Altadata, ea a pierdut si mi-a daruit o masina pentru colectia mea”, a declarat Tiriac pentru Bild.

Halep a declarat mereu ca ii este recunoascatoare lui Tiriac.



"Ion a fost foarte important. I-am simtit mereu sustinerea, in fiecare moment, in fiecare secunda a parcursului meu. Imi da sfaturi bune si datorita lui sunt o jucatoare puternica. Chiar daca nu e pe banca mea in timpul turneelor, il consider ca parte a echipei mele. E un prieten si sustinerea lui este neconditionata", a spus Halep, cea care la turneul de la Madrid s-a deplasat cu avionul particular al miliardarului.