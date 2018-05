"Va castiga vreodata un Grand Slam?" Ce scriu americanii despre Simona Halep inainte de Roland Garros! Care este marele pericol pentru numarul 1 mondial

Urmatorul turneu de Grand Slam incepe saptamana viitoare - Simona Halep a ajuns in finala in 2014 si 2017 si spera sa opreasca blestemul turneelor de Grand Slam.

Finalista la Roma, Simona Halep va fi favorita numarul 1 la Roland Garros, turneu care va incepe pe 27 mai. Simona are un turneu castigat in acest an si 28 de victorii in 34 de partide - doar Petra Kvitova are mai multe meciuri castigate anul acesta fata de Simona Halep.

Cei de la Fox Sports scriu inaintea turneului despre jucatoarele capabile sa castige Roland Garros in 2018 - Simona Halep este primul nume mentionat: "Va reusi oare sa castige un turneu de Grand Slam? Majoritatea celor din tenis presupun ca va reusi, in sfarsit, sa cucereasca un Grand Slam. Joaca prea bine pentru a nu se intampla asta. Insa bariera mentala a fost prea mare pana acum, pierzand 3 finale majore" scriu americanii.

Alaturi de Simona Halep, cei de la Fox Sports mentioneaza alte jucatoare pe care vor fi toti ochii la Roland Garros: Garbine Muguruza, Elina Svitolina (cea care a invins-o pe Simona in finala de la Roma), Jelena Ostapenko, Maria Sharapova si Serena Williams!