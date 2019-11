BIANCA ANDREESCU SOCHEAZA: „Mama nu m-a aplaudat.” | MOTIVUL pentru care campioana de la US Open nu s-a bucurat de sustinerea mamei 

Bianca Andreescu a socat intreaga lume cu ultima declaratie pe care a facut-o.

Parintii Biancai Andreescu, Nicu si Maria au insotit-o pe durata ultimului turneu de mare slem al anului, US Open, competitie unde numarul 5 WTA si-a adjudecat primul titlu de Grand Slam din cariera.

Bianca Andreescu a lasat insa de inteles ca ar fi putut beneficia de mai mult sprijin din partea parintilor sai, dar impedimentul in aceasta privinta a fost tocmai catelul de companie al familiei Andreescu, Coco.

Bianca Andreescu: „Mama mi-a spus ca nu s-a ridicat in picioare sa ma aplaude pentru ca ar fi deranjat-o pe Coco.”



Parintii Biancai Andreescu au fost in tribunele arenei Arthur Ashe la finala US Open 2019, cand canadianca cu origini romane a invins-o pe Serena Williams, scor 6-3, 7-5.

„Obisnuiam sa fiu baietoasa, dar acum vreau sa ma imbrac ca mama si sa imi fac machiajul singura,” a spus Bianca pentru wmagazine.com. „Inainte imi placea sa-i am pe parinti aproape, dar acum prefer sa fiu de una singura,” a declarat Bianca Andreescu, sugerand ca va face deplasarea in Australia neinsotita de parinti.

Familia Andreescu isi va petrece Craciunul in acest an in Hawaii, unde Bianca va juca in perioada sarbatorilor o partida amicala de tenis.

Pana atunci, Bianca s-a hotarat ce isi doreste de Craciun. Totalul dorintelor sale insumeaza 10.500 de dolari, o suma insignifianta comparand cu premiile financiare pe care le-a incasat in cursul acestui sezon, 6,5 milioane de dolari.

Lista de cadouri de Craciun a Biancai Andreescu pentru anul 2019



tricou Moschino Couture – 275 dolari

geanta Balmain – 1.895 dolari

suport de lumanare – 129 dolari / bucata

sandale Jimmy Choo – 1.495 dolari

pantofi sport Air Jordan – 160 dolari

pachet de cadou rujuri Tom Ford – 225 dolari

trening Kondi – 390 dolari

geamantan Dior – 3.720 dolari

serviciu de cafea Versace – 465 dolari

lesa pentru caini Louis Vuitton – 440 dolari

ochelari de soare Balenciaga – 1.320 dolari

Din fericire, Bianca Andreescu nu va avea nevoie de o interventie chirurgicala dupa ce a suferit o accidentare serioasa la Turneul Campioanelor, competitie din care a fost fortata sa se retraga. Andreescu a pierdut meciul cu Simona Halep din prima etapa a competitiei de la Shenzhen 2019.

Cea mai proaspata castigatoare de Slam in tenisul feminin este considerata de catre bookmakeri favorita la castigarea Australian Open 2020.