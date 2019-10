SIMONA HALEP - BIANCA ANDREESCU LIVE 14:00 | De ce are Bianca Andreescu prima sansa in meciul cu Halep de la Turneul Campioanelor! E prima lor intalnire

Simona Halep si Bianca Andreescu se dueleaza astazi, de la ora 14:00.

Bianca Andreescu este revelatia anului in tenisul feminin, reusind sa bifeze 17 victorii consecutive in circuitul WTA, dintre care 7 la Flushing Meadows, care i-au adus titlul de campioana la US Open, dupa o finala cu Serena Williams.

Toate aceste performante au fost realizate de catre canadianca cu origini romane la varsta de numai 19 ani, fapt care ii demonstreaza rezilienta psihologica de calibru demn de varful ierarhiei mondiale.

Bianca Vanessa Andreescu, palmares pozitiv cu Serena Williams: o conduce cu 2-0 la meciurile directe

Andreescu are un palmares pozitiv impotriva celei mai titrate tenismene din activitate, Serena Williams. Bianca a castigat ambele meciuri disputate impotriva Serenei in acest an.

Primul a fost in finala de la Toronto, cand Serena s-a retras din motive fizice la scorul de 1-3 in primul set.

Al doilea a avut loc la New York City, unde Andreescu s-a impus in finala de la US Open cu 6-3, 7-5.

Bianca Andreescu nu cedeaza sub presiune: le-a invins in acest an pe Serena Williams, Elina Svitolina, Karolina Pliskova, Angelique Kerber, Garbine Muguruza si Caroline Wozniacki

Andreescu a avut parte de un an extraordinar, reusind sa invinga numeroase nume din top 10 WTA. Mai mult decat aceasta, Andreescu a reusit o serie de invincibilitate care a durat din 25 martie pana in 4 octombrie.

In acest interval, Bianca Andreescu a castigat 17 meciuri la rand, adjudecandu-si titlurile de la WTA Toronto si US Open.

Andreescu a fost oprita de Naomi Osaka in sferturile turneului WTA de la Beijing, unde a pierdut cu 7-5, 3-6, 4-6 in prima intalnire directa dintre cele doua.

Bianca Andreescu a mai castigat in acest an titlul WTA Premier Mandatory de la Indian Wells, dotat cu premii totale de peste 9.000.000 de dolari si 1000 de puncte WTA.

Bianca Andreescu, peste Simona Halep in clasamentul WTA

Bianca Andreescu a urcat in cursul acestui an pe cea mai inalta pozitie a ierarhiei mondiale ocupata vreodata: locul 4.

Ascensiunea a survenit ca urmare a celor 2000 de puncte apropiate la US Open.

Actualmente, Bianca Andreescu este a patra in clasamentul WTA, devansand-o cu o diferenta surmontabila de numai 79 de puncte pe Simona Halep, a cincea in lume.

SIMONA HALEP vs. BIANCA ANDREESCU se joaca astazi de la ora 14:00, ora Romaniei. Ultimul meci al primei etape de la Turneul Campioanelor va fi transmis LIVE TEXT in direct pe www.sport.ro.