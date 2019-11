Bianca Andreescu, SURPRIZA de la Australian Open?! Jucatoarea este principala favorita la castigarea turneului! Ce cota a primit Simona Halep

Din articol Cotele la pariuri pentru Australian Open 2020

Australian Open este primul Grand Slam al anului 2020.

Casele de pariuri au prezentat cotele pentru castigarea Australian Open. Bookmakerii o vad favorita pe Bianca Andreescu. Jucatoarea de origine romana are cota 7 pentru un triumf la primul Grand Slam al anului.

Urmatoarele pe lista sunt Serena Wiliams, cu o cota de 8 si Ashleigh Barty, cu o cota de 10.

Simona Halep este favorita numarul 5 cu o cota de 13, fiind in spatele castigatoarei de anul trecut, Naomi Osaka, aceasta avand cota 12.

1. Bianca Andreescu 7.00

2. Serena Williams 8.00

3. Ashleigh Barty 10.00

4. Naomi Osaka 12.00

5. Simona Halep 13.00

6. Karolina Pliskova 17.00

7. Elina Svitolina 17.00

8. Madison Keys 18.00

9. Belinda Bencic 20.00

10. Petra Kvitova 22.00

Turneul se va disputa in perioada 20 ianuarie - 2 februarie 2020. Editia trecuta a Grand Slam-ului a fost castigata de Naomi Osaka, dupa ce s-a impus in finala in fata Petrei Kvitova cu scorul 7-6, 5-7, 6-4.