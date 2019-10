"Ar trebui sa slabeasca 2-3 kilograme!" CTP a taxat-o pe Bianca Andreescu dupa ce a fost invinsa de Halep: "La 19 ani asta nu e o scuza!"

Halep a invins-o pe Andreescu la Turneul Campioanelor, chiar daca toti o dadeau favorita pe jucatoarea din Canada.

Bianca Andreescu a pierdut prima intalnire directa cu Simona Halep, desi toata lumea o dadea favorita pe canadianca de origine romana. Campioana de la US Open nu a rezistat insa in fata campioanei de la Wimbledon.

Andreescu a castigat primul set cu 6-3, insa in setul al doilea Halep nu a cedat si apoi si-a aratat experienta in setul decisiv.

CTP: "Andreescu ar trebui sa slabeasca 2-3 kilograme"

Cristian Tudor Popescu a identificat problemele pe care le are Bianca Andreescu. Pe langa tinerete si lipsa de luciditate in momentele esentiale, CTP crede ca jucatoarea din Canada ar trebui sa piarda si cateva kilograme pentru a fi in forma optima.

"Bianca Andreescu a aratat totusi ca nu are decat 19 ani. Nu a fost lucida in multe momente, a ales solutii gresite, a fost pripita, nu si-a luat destul timp intre puncte, sa se calmeze, sa gandeasca punctul urmator. Si, iarasi, o diferent semnificativa, in vreme de Darren Cahill a facut un adevarat cross din tribuna pana la banca Simonei, antrenorul Biancai Andreescu nu a fost deranjat niciodata. Mi se pare o greseala si o doza de imaturitate din partea Biancai sa nu-si cheme antrenorul in momente in care chiar era nevoie de el.

Asta a fost, Bianca s-a diminuat si fizic in setul 3, dar nu e o scuza. Ea are 19 ani, Simona are 28. Nu poti, la 19 ani, sa spui ca iti cedeaza diverse parti ale corpului. Poate ca Bianca ar trebui sa slabeasca 2-3 kilograme, ca sa nu mai aiba probleme", a declarat Cristian Tudor Popescu pentru PRO TV.

Simona Halep s-a impus cu 3-6 7-6 6-3 in primul meci din Grupa Violet la Turneul Campioanelor. Pentru Halep urmeaza duelul cu Elina Svitolina, in timp ce Andreescu o va intalni pe Karolina Pliskova.