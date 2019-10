El e iubitul secret? Bianca Andreescu, surprinsa alaturi de un sportiv celebru la un eveniment monden | FOTO

Bianca Andreescu a surprins la ultimul eveniment la care a fost prezenta.

Andreescu a participat la "Right to Play Hero's Gala", un eveniment la care sunt invitati sportivii care se implica in cauze sociale. Canadianca a atras toate privirile la eveniment si pentru ca a venit insotita de Pascal Siakam, baschetbalistul in varsta de 25 de ani al celor de la Toronto Raptors.

Chiar daca niciunul dintre cei doi nu au confirmat ca ar fi vorba de o relatie serioasa, fanii celor doi sportivi au inceput sa speculeze pe retelele de socializare.

Andreescu, in varsta de 19 ani si ocupanta locului 4 in clasamentul WTA, se pregateste de startul Turneului Campioanelor de la Shenzhen.