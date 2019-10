Bianca Andreescu a continuat sa joace accidentata, desi doctorul i-a sugerat sa nu forteze! "Nu vreau sa ma opresc. Daca jucam cu Halep, ma opream"

Andreescu a abandonat meciul dupa incheierea primului set, castigat de Pliskova cu 6-3. Jucatoarea de origine romana a cerut time-out medical la scorul de 3-2 pentru Pliskova, dupa un schimb de mingi in urma caruia a inceput sa schiopateze.

"Mi s-a rasucit genunchiul! Am auzit un trosnet, medicul a validat ca este vorba de meniscul meu. Nu imi pot indoi genunchiul deloc. Atat pot merge! Trosneste de fiecare data cand merg si doare extrem de tare.

Medicul: Nu forta!

Nu vreau sa ma opresc. Daca era impotriva Simonei, atunci da. Dar ea rateaza mult", a spus Bianca in timpul pauzei.

Medicul a bandajat-o, iar Andreescu a continuat sa joace, desi reclama dureri, pana la finalul setului, cand si-a anuntat abandonul.

