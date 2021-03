Asa ceva nu s-a mai vazut pana acum! Accidentare HORROR in tenis: a crezut ca ramane fara ochi

Numarul 57 ATP in proba de dublu s-a auto-accidentat grav in timpul unui meci jucat in turneul de la Doha.

Moment de panica intr-un meci de dublu jucat in faza sferturilor turneului ATP din Doha, Qatar. La inceputul celui de-al doilea set al partidei dintre Cabal / Farah si Nielsen / Puetz, germanul Tim Puetz (33 de ani, 57 ATP) s-a auto-accidentat, gripul rachetei lovindu-l in ochi in urma unui retur de serviciu ratat.

Partida s-a incheiat brusc dupa aceasta intamplare, Puetz aratandu-se vizibil ranit in zona ochiului stang. Arbitrul de scaun a sarit rapid in ajutorul sau, aducandu-i o punga cu gheata, iar partenerul sau, Frederik Nielsen i-a adus un scaun pentru a se aseza; camerele de filmat l-au surprins pe tenismenul din Germania sangerand.

"Nu pot sa vad prea bine. Pe Freddie [Nielsen] il vad destul de bine cand stau pe loc, dar daca privesc in jur, nu vad suficient de bine," a spus Tim Puetz in timpul in care i-au fost acordate primele ingrijiri medicale.

Duelul dintre Cabal / Farah si Nielsen / Puetz s-a incheiat la scorul de 6-3, favoritii numarul 1 la castigarea trofeului avansand in faza semifinalelor, unde ii vor inalni pe Daniell / Oswald.