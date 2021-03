Noua speranta a tenisului romanesc o caracterizeaza transant pe Bianca Andreescu: "S-a nimerit sa fie talentata. E cu nasul pe sus, nu voia sa vorbeasca romana sau despre Romania!"

Andreea Prisacariu (21 de ani, 602 WTA) povesteste pe larg despre relatia de prietenie pe care a avut-o cu Bianca Andreescu.

Ocupanta a locului 602 in clasamentul WTA, Andreea Prisacariu (21 de ani) este jucatoarea romana cu cele mai multe victorii inregistrate in ultima luna. Ultimele trei turnee jucate de sportiva bucuresteana au avut loc in Antalya si s-au incheiat cu un trofeu castigat, o prezenta in semifinale si o calificare in faza sferturilor de finala.

Intr-un interviu oferit GSP, Andreea Prisacariu si-a amintit de relatia pe care a avut-o cu Bianca Andreescu (9 WTA, 20 de ani) in perioada junioratului, oferind o noua perspectiva asupra sportivei canadiene cu origini romanesti.

"S-a nimerit ca Bianca sa fie talentata. Ea a ajuns sus si a avut oportunitati pentru ca a primit wildcard-uri la turnee importante. Eu am primit wild-card doar la BRD, la Bucuresti. Pe vremea cand am cunoscut-o, vorbeam cu ea in engleza, nu voia sa vorbeasca in romana! Ne-am cunoscut la Mondiale, la junioare. Ne-am imprietenit, vorbeam ca fetele, mergeam sa dansam impreuna. Au fost si petreceri pe-acolo, asta pe la 14 ani. Vorbea doar in engleza. Nu aducea discutia despre Romania, n-am vorbit niciodata despre asta. Am respectat ca prefera sa vorbeasca in engleza.

Era draguta, de treaba cu o alura oarecum rea. Are ceva rau in ea, dar in sensul pozitiv. E cu nasul pe sus, dar fix cat trebuie, e sigura pe ea. Atitudinea ei pe teren mi se pare foarte smechera. Era glumeata, vorbeam cu ea si de baieti, ne dadeam cu parerea despre ei, vorbeam despre fashion, unghii, sclipici. Am fost prietene pe Facebook si pe Instagram, dupa care m-a scos! Nu zic ca e normal, dar am inteles de ce a facut asta," a declarat Andreea Prisacariu pentru Gazeta Sporturilor.