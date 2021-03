E prima oara dupa 15 ani cand se intampla asta: topul clasamentului ATP sufera un soc istoric! Rafael Nadal, scos din top 2 ATP de viitorul lider al tenisului masculin

Configuratia top 10 ATP a suferit astazi, 15 martie o schimbare istorica, dupa 15 ani de dominatie a "Big 4".

Schimbare majora in configuratia varfului clasamentului ATP: rusul Daniil Medvedev l-a intrecut pe Rafael Nadal si devine numar 2 ATP in premiera. Este prima data, de la Lleyton Hewitt in 2005, cand un alt jucator decat Federer, Nadal, Djokovic sau Murray ocupa una dintre primele doua pozitii ale ierarhiei globale. In acest moment, Medvedev are un avans de 270 de puncte raportat la punctajul ibericului Nadal.

La 25 de ani, Medvedev si-a trecut in palmares al zecelea trofeu ATP, impunandu-se in competitia desfasurata pe hard la Marseille. In finala, Daniil a trecut de Pierre-Hugues Herbert (73 ATP), scor 6-4, 6-7, 6-4. Cel mai rasunator succes al jucatorului din Federatia Rusa ramane Turneul Campionilor castigat la finele anului precedent, intrecere pe care a incheiat-o cu victorii pe linie, obtinute in duelurile cu Alexander Zverev, Novak Djokovic, Diego Schwartzman, Rafael Nadal si Dominic Thiem.

"De-a lungul turneului, nu am vrut sa ma gandesc prea mult la clasament; mai important era turneul. De fapt, am avut sansa de a deveni numarul 2 inca de la Rotterdam, daca m-as fi calificat in finala. Am fost destul de dezamagit, dar apoi am avut sansa de a face acest pas cu punctele obtinute la Marseille.

Simt ca merit asta si sunt foarte fericit ca am ajuns la titlul cu numarul zece. E un numar minunat, dar voi continua sa muncesc din greu si sa adaug cat de multe trofee cu putinta. Imi place sa joc pe hard, simt ca suprafata asta se potriveste cel mai bine jocului meu. Cand lucrurile merg rau pentru mine, intotdeauna reusesc sa gasesc solutii; asta am facut si astazi," a declarat Daniil Medvedev in discursul campionului, tinut la Marseille, noteaza Tennis Head.

The rankings on July 18, 2005 when Hewitt was No. 2 Everyone in top 10 now retired except Fedal pic.twitter.com/KgJp6QJQTs — Christopher Clarey (@christophclarey) March 15, 2021