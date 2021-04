Mare amatoare de hip-hop, Bianca Andreescu a lasat rap-ul si trap-ul pentru muzica romaneasca: imaginea publicata pe Instagram care i-a surprins pe fanii din Romania

Pasiunea Biancai Andreescu pentru muzica nu cunoaste limite, dar pana in momentul de fata, numarul 6 WTA nu si-a aratat inclinatia catre muzica romaneasca. Intr-un Instastory, jucatoarea canadiana cu orgini romanesti si-a surprins fanii din Romania, aratand ca asculta in masina "Dragostea din tei," melodia care a facut trupa O-Zone si numele tarii noastre faimos in toata lumea.

Retrasa din finala de la Miami in urma unor noi probleme fizice, de aceasta data la nivelul gleznei, Bianca Andreescu (20 de ani) are nevoie de relaxare pentru a-si asigura o cariera longeviva la cel mai inalt nivel al tenisului profesionist.

In timpul pandemiei, cat a stat in auto-izolare acasa, Bianca Andreescu si-a dezvoltat pasiunea pentru tenis si a compus primele sale beat-uri, Andreescu avand hip-hop-ul / rap-ul ca gen preferat de muzica, dupa cum reiese din propriul profil pe site-ul oficial WTA.

Inainte de un meci, Biancai Andreescu ii place sa asculte rap pentru a se incarca de energie competitiva. Pe Spotify, Bianca Andreescu a publicat un playlist in care se mandreste cu realizarile Canadei in lumea muzicii, incepand de la Justin Bieber si terminand cu Drake.

Ric Flair Drip by Offset, ciroc amaretto by blvck matias, wokeuplikethis by playboycarti, bad guy by Billie Eilish and get dripped by lil yatchy ✊????✊????✊????✊???? https://t.co/8JfvlbnT9a