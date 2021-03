81,000 de spectatori la un meci de tenis pe Santiago Bernabeu?! Real Madrid si Rafael Nadal pun la cale evenimentul care va bate orice record si va schimba fata tenisului 

Rafael Nadal vrea sa bata recordul mondial de asistenta la un meci de tenis tocmai pe noul Santiago Bernabeu.

Rafael Nadal va juca un meci amical pe noul Santiago Bernabeu, de indata ce lucrarile de renovare vor fi incheiate. Defensa Central informeaza ca numarul 3 ATP a ajuns la un acord cu Florentino Perez pentru a disputa o partida neoficiala prin intermediul careia sa fie stabilit un nou record mondial de asistenta la un meci de tenis.

Actualul record a fost stabilit in primavara anului 2020, la Cape Town, unde Rafael Nadal si Roger Federer au fost admirati de 51,954 de spectatori intr-un eveniment in care au jucat atat la simplu, cat si in format de dublu, intr-un duel in care Federer a facut echipa cu Bill Gates, iar Nadal, cu Trevor Noah.

Desi lucrarile efectuate la Stadionul Santiago Bernabeu se deruleaza cu o viteza mai mare decat cea asteptata, AS noteaza ca acesta ar putea fi deschis publicului la finalul anului 2022, in cel mai optimist scenariu. Pana in prezent, clubul de fotbal Real Madrid a investit 800 de milioane de euro in proiectul de renovare.

Potrivit UbiTennis, Real Madrid si Rafael Nadal nu au confirmat public vestea meciului amical care ar urma sa aiba loc pe noul Santiago Bernabeu, iar in momentul de fata ramane necunoscut si numele celorlalti participanti la eveniment. Jurnalistul New York Times, Christopher Clarey speculeaza ca Roger Federer ar putea fi oponentul pe care il va alege Rafael Nadal, impreuna cu reprezentantii C.F. Real Madrid.

????????️ ¡Así progresan las obras del nuevo Santiago Bernabéu!

???? #HalaMadrid ???? pic.twitter.com/arDhBzVmVG — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 16, 2021