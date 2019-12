Managerul Simonei Halep o lauda pe Bianca Andreescu: "A fost surpriza anului."

Din articol Simona Halep si Bianca Andreescu incheie sezonul 2019 pe locurile 4-5 WTA

Virginia Ruzici nu vede victoria Simonei Halep de la Wimbledon ca fiind surpriza anului in tenisul feminin.

Managerul Simonei Halep, Virginia Ruzici o apreciaza pe Bianca Andreescu drept cea mai mare surpriza a anului in circuitul WTA.

"A fost surpriza anului. Am vorbit putin cu ea la Roland Garros si avea atunci probleme la umar. Nimeni nu se astepta ca ea sa castige la US Open, desi avea deja in palmares Indian Wells-ul. Faptul ca a castigat un turneu de Mare Slem la 19 ani este ceva ce s-a intamplat mai rar in ultimii ani si denota faptul ca tinerele incep sa scoata capul. Castigand Indian Wells, Toronto, e clar ca suprafata ei de predilectie este cimentul," a spus campioana de la Roland Garros 1978 pentru GSP.

Simona Halep si Bianca Andreescu incheie sezonul 2019 pe locurile 4-5 WTA



Bianca Andreescu a castigat US Open 2019, invingand-o in finala pe Serena Williams, scor 6-3, 7-5. La finalul performantelor extraordinare semnate de jucatoarea canadiana cu origini romanesti, Bianca a incheiat sezonul pe locul 5 WTA, la doar o pozitie in spatele Simonei Halep.

Andreescu nu este momentan sigura de participarea la Australian Open 2020, intrucat intampina probleme de ordin fizic, dupa participarea la Turneul Campioanelor.