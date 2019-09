Bianca Andreescu ar fi putut juca pentru Romania! Motivul REAL pentru care reprezinta Canada: cum a facut alegerea

Bianca Andreescu s-a calificat in finala US Open.

Bianca Andreescu va juca finala US Open din acest an impotriva Serenei Williams. Este cu adevarat un razboi al generatiior. Serena poate castiga al 25-lea turneu de Grand Slam din cariera, in timp ce Bianca este la prima finala de Grand Slam.

Bianca Andreescu ar fi putut juca si reprezenta Romania. Sistemul romanesc i-a fortat practic pe parintii Biancai sa aleaga Canada. Gabriel Hristache, primul antrenor al Biancai, a facut povestit cum a decurs cariera de junioare a tinerei sportive.

"La 10 ani si jumatate, mama ei, dupa foarte multe probleme pe care le-a intalnit cu businessul pe care l-a incercat aici, dorindu-si sa ramana in Romania, pentru ca in sistemul de invatamant Bianca sa invete in Romania, dupa doi ani si jumatate a inteles ca nu are nicio sansa in Romania si s-a intors in Canada. Au venit doar Maria Andreescu si cu Bianca pentru Nicu Andreescu avea un job foarte ok acolo si nu avea rost sa renunte pana cand nu se inchega ceva in Romania, dar nu a fost sa fie. Si cred ca pentru Bianca a fost mai bine asa, avand in vedere implicatia zero pe care statul roman o are pentru a creste sportivi", a declarat Gabriel Hristache pentru DigiSport.