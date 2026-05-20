Transferat de FCSB de la Sepsi OSK pentru 1,3 milioane de euro în 2024, Ștefănescu a fost cedat după un singur sezon în Turcia, pentru o sumă mult mai mică, de 300.000 de euro. Nu s-a impus nici în Superlig, astfel că va căuta un alt contract din vară, când va deveni jucător liber.

Marius Ștefănescu, dorit de Sepsi OSK

Sepsi OSK a promovat în Superligă după un singur sezon în Liga 2 și pune la cale o campanie de transferuri care să-i permită să se lupte pentru salvarea de la retrogradare în sezonul următor. Ștefănescu este în capul listei, așa cum a confirmat și Attila Hadnagy, directorul sportiv al echipei.

„Suntem în tatonări. Normal că Ștefănescu ne-a ajutat foarte mult, ne-am ajutat reciproc pentru că și el a plecat la mai bine, a strâns ceva bănuți.

E un jucător pe care normal că ni-l dorim, aici a făcut performanță cu noi, aici a jucat cel mai bine, aici este ”acasă”. Dacă ne înțelegem și sper, cumva, să ne înțelegem, atunci sută la sută ne va ajuta”, a spus Hadnagy, pentru Sport.ro.

După transferul la Konyaspor, cota de piață a lui Ștefănescu a scăzut la 700.000 de euro, ținând cont că a primit foarte puține minute în Turcia. A evoluat în 11 partide, majoritatea din postura de rezervă, reușind să marcheze un gol.

Attila Hadnagy: ”Obiectivul? Locurile 10-12”

Cândva unul dintre cluburile cu pretenții din primul eșalon, Sepsi vrea să-și reconstruiască treptat statutul de echipă puternică în Superligă. După promovare, echipa din Sfântu Gheorghe plănuiește salvarea directă de la retrogradare, fără emoțiile unui eventual baraj.

„Pot să zic că suntem o nou-promovată, după ce am stat opt ani, am câștigat cupe, am jucat în Europa. Nu va fi ușor impactul cu Liga 1, nu avem un obiectiv foarte îndrăzneț în primul an, dar să fim și noi în primii 10-12, să fentăm barajul și, Doamne ferește, retrogradarea. Vedem, luăm pas cu pas”, a mai spus Hadnagy.

Sepsi OSK a retrogradat în Liga 2 în sezonul 2024/25, după ce în sezonul regular a terminat pe locul #7 cu 41 de puncte, la șase puncte distanță de locurile de play-off. În play-out echipa a avut o evoluție foarte slabă, terminând cu doar 26 de puncte, după o singură victorie, două remize și șase înfrângeri.