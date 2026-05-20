Performanța Craiovei face înconjurul lumii! Reacția străinilor după ce s-a scris istorie în Bănie

Ibericul este vedetă în țara sa, mai ales că i-a făcut pe olteni să aibă un bilanț spectaculos. În 31 de partide, Universitatea Craiova a bifat 20 de victorii, cinci remize și cinci înfrângeri, cu o medie de 2.13 puncte/ meci, în mandatul lui Filipe Coelho.

Universitatea Craiova este noua campioană a Superligii României! Mai mult, oltenii antrenați de portughezul Filipe Coelho au bifat chiar eventul, înregistrând un succes important și în Cupa României.

Portughezii remarcă performanța lui Filipe Coelho cu U Craiova

Publicația portugheză Bola na Rede remarcă performanța lui Coelho în România, dar și a jucătorilor portughezi care sunt legitimați la Universitatea Craiova, Joao Goncalves și Samuel Teles.

”Universitatea Craiova, pregătită de Filipe Coelho, este campioana României!”, notează în titlu publicația, iar în text precizează:

”Universitatea Craiova este noua campioană a României, punând capăt unei secete de 35 de ani fără titlu, echipa antrenată de Filipe Coelho, cu Bruno Romao secund, a obținut această performanță duminică.

După victoria răsunătoare cu 5-0 contra Universității Cluj, echipa antrenată de antrenorul portughez și-a asigurat matematic campionatul și a adăugat titlul de campioană la victoria în Cupa României.

Tot la Universitatea Craiova sunt legitimați și jucătorii portughezi Joao Goncalves și Samuel Teles”.

U Craiova, spectacol în partida care i-a adus titlul istoric

Așadar, Universitatea Craiova a reușit eventul, asigurându-și trofeul Superligii după o victorie cu 5-0 în fața formației U Cluj, la doar patru zile distanță de succesul din Cupa României.

Echipa din Bănie s-a impus fără drept de apel, prin golurile marcate de David Matei (minutul 3), Assad Al Hamlawi (minutele 9 și 48), Anzor Mekvabişvili (minutul 59) şi Luca Băsceanu (minutul 72).