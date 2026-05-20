Performanța Craiovei face înconjurul lumii! Reacția străinilor după ce s-a scris istorie în Bănie

Universitatea Craiova devine cunoscută în toată lumea după ce a cucerit Superliga și Cupa României.

Universitatea Craiova este noua campioană a Superligii României! Mai mult, oltenii antrenați de portughezul Filipe Coelho au bifat chiar eventul, înregistrând un succes important și în Cupa României.

Ibericul este vedetă în țara sa, mai ales că i-a făcut pe olteni să aibă un bilanț spectaculos. În 31 de partide, Universitatea Craiova a bifat 20 de victorii, cinci remize și cinci înfrângeri, cu o medie de 2.13 puncte/ meci, în mandatul lui Filipe Coelho. 

Portughezii remarcă performanța lui Filipe Coelho cu U Craiova

Publicația portugheză Bola na Rede remarcă performanța lui Coelho în România, dar și a jucătorilor portughezi care sunt legitimați la Universitatea Craiova, Joao Goncalves și Samuel Teles.

”Universitatea Craiova, pregătită de Filipe Coelho, este campioana României!”, notează în titlu publicația, iar în text precizează:

”Universitatea Craiova este noua campioană a României, punând capăt unei secete de 35 de ani fără titlu, echipa antrenată de Filipe Coelho, cu Bruno Romao secund, a obținut această performanță duminică.

După victoria răsunătoare cu 5-0 contra Universității Cluj, echipa antrenată de antrenorul portughez și-a asigurat matematic campionatul și a adăugat titlul de campioană la victoria în Cupa României.

Tot la Universitatea Craiova sunt legitimați și jucătorii portughezi Joao Goncalves și Samuel Teles”.

U Craiova, spectacol în partida care i-a adus titlul istoric

Așadar, Universitatea Craiova a reușit eventul, asigurându-și trofeul Superligii după o victorie cu 5-0 în fața formației U Cluj, la doar patru zile distanță de succesul din Cupa României.

Echipa din Bănie s-a impus fără drept de apel, prin golurile marcate de David Matei (minutul 3), Assad Al Hamlawi (minutele 9 și 48), Anzor Mekvabişvili (minutul 59) şi Luca Băsceanu (minutul 72).

