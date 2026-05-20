de Dan CHILOM

Prima finală europeană din sezonul 2025-2026, se dispută azi, ora 22:00, pe stadionul lui Besiktaș Istanbul. Cele două combatante vin din două campionate de top: Anglia respectiv Germania. Aston Villa și surpriza competiției, Freiburg, echipă care a eliminat-o pe Braga in semifinale, scor la general, 4-3.

Aston Villa a trecut în semifinale de o altă echipă din insulă, Nottingham Forest, cu scorul general de 4-1.

Villa are un sezon foarte bun, în campionat este pe locul 4, loc care duce în Champions League, iar în Europa League a ajuns până în finală, cu șanse mari de a o câștiga.

De partea cealaltă, Freiburg se află pe 7 în campionatul intern, loc care duce în Conference League. Participarea într-o finala europeană fiind pentru memti deja un mare succes.

Freiburg - Aston Villa | Echipe probabile:

Freiburg: Atubolu – Kubler, Ginter, Lienhart, Treu – Eggestein, Hofler – Beste, Manzambi, Grifo - Matanovic.

Antrenor: Julian Schuster.

Aston Villa: Martínez – Cash, Konsa, Pau Torres, Digne – Lindelof, Tielemans - McGinn, Rogers, Buendia - Watkins.

Antrenor: Unai Emery.

Freiburg - Aston Villa | Cote pariuri

Casele de pariuri merg pe mâna celor de la Villa, oferindu-le o cotă de 1.60 pentru o victorie în timp regulamentar.

Egalul- 3.75

Freiburg primește o cotă de 5.35 pentru o victorie în timp regulamentar de joc.

Aston Villa ridică trofeul - 1.35

Freiburg ridică trofeul - 3.33

Aston Villa câștigă în prelungiri - 21.00

Freiburg câștigă în prelungiri - 11.00

Aston Villa câștigă la loviturile de departajare - 11.00

Freiburg câștigă la loviturile de departajare - 13.00

Freiburg - Aston Villa | Cine arbitrează finala Europa League

Cei doi tehnicieni, Unai Emery respectiv Julian Schuster, se-ntâlnesc pentru prima dată în carierele de antrenor.

Marele atu al celor de la Villa este, fără îndoială, antrenorul Unai Emery, spaniolul care a cucerit de 4 ori trofeul pus în joc diseară pe Besiktaș Park din Istanbul.

François Letexier de 37 de ani va conduce partida, arbitru care acordă în medie 4,02 cartonașe galbene și 0,29 roșii

Sugestia Sport.ro:

Ambele echipe marchează și câștigă Aston Villa.