UEFA, fără milă: pedeapsă istorică pentru antrenorul care și-a filmat jucătoarele în vestiar!

Antrenorul ceh, Petr Vlachovsky, a fost suspendat pe viaţă de UEFA, pentru că şi-a filmat în secret jucătoarele în vestiar. Anunțul oficial a venit, astăzi, potrivit Reuters.

Presa cehă a relatat că antrenorul a fost condamnat în mai 2025 şi a primit, iniţial, o pedeapsă de un an de închisoare cu suspendare şi o interdicţie de cinci ani de a antrena în ţară pentru că şi-a filmat jucătoarele de la FC Slovacko în vestiar. Potrivit Agerpres, cea mai tânără sportivă era de 17 ani. Vlachovsky şi-a recunoscut fapta şi a afirmat că o regretă.

În comunicatul Comisiei de Control, Etică şi Disciplină (CEDB) a forului continental se arată că Vlachovsky a fost suspendat ''de la exercitarea oricărei activităţi legate de fotbal'', în urma desemnării unui inspector de etică şi disciplină care să ancheteze acuzaţiile de comportament nepotrivit.

''CEDB a decis să ceară FIFA să extindă sancţiunea menţionată la nivel mondial şi să ordone Federaţiei Cehe de Fotbal să revoce licenţa de antrenor a domnului Petr Vlachovsky'', subliniază comunicatul.