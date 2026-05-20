Astăzi, de la ora 19:00, Lokomotiv Plovdiv și ȚSKA Sofia dispută finala Cupei Bulgariei.
În ultima etapă din campionatul țării vecine, echipa din Plovdiv a pierdut acum câteva zile cu 0-4 în fața celor de la Arda Kardzhali, iar partida a consemnat debutul în fotbalul profesionist al lui Valeri Bozhinov junior, mijlocașul ofensiv de 18 ani care este fiul fostului mare atacant bulgar cu același nume și al cântăreței Alisia, o celebritate la sud de Dunăre (vezi galeria foto).
Românii Cătălin Itu și Andrei Chindriș joacă pentru trofeu în Bulgaria
Anul trecut, fiul lui Valeri Bozhinov (ex-Lecce, Fiorentina, Juventus Torino, Manchester City, Parma, Sporting Lisabona etc.) juca în liga a treia, la Sevlievo, unde impresiona în ciuda vârstei fragede, iar în acest sezon a făcut pasul la prima echipă a lui Lokomotiv Plovdiv.
La Lokomotiv joacă titulari și doi fotbaliști români, Cătălin Itu și Andrei Chindriș.
Itu este chiar unul dintre golgheterii echipei din Plovdiv.