Australia este prima finalista a editiei din 2019 a Fed Cup.

Australia s-a calificat in finala dupa ce a invins reprezentativa din Belarus si asteapta acum deznodamantul intalnirii dintre Franta si Romania pentru a sti cu cine se va lupta in ultimul act.



Australia a obtinut calificarea dupa o partida dramatica, la dublu. Perechea Asleigh Barty/Samantha Stosur a trecut de dublul format din Victoria Azarenka si Aryna Sabalenka in trei seturi, scor 7-5, 3-6, 6-2.