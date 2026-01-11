Dinamo - Gangwon FC

De la ora 14:00, LIVE pe 48TV, canalul oficial de YouTube al clubului Dinamo, ”câinii” lui Zeljko Kopic joacă testul final din Antalya, meciul amical cu Gangwon FC.

Adversara de astăzi este o echipă din prima ligă din Coreea de Sud, iar Dinamo vine după victoria din primul meci amical disputat în cantonamentul din Turcia, 2-0 cu elvețienii de la Young Boys Berna.

”Există însă un potențial impediment: prognoza meteo anunță ploaie puternică la ora de start, iar vântul suflă cu intensitate ridicată în zonă.

Din acest motiv, mai multe partide sunt în pericol de a nu se disputa”, a precizat astăzi Radio Dinamo 1948.

Veste mare pentru Dinamo! Andrei Nicolescu a anunțat cea mai importantă mutare a iernii



Dinamo a ajuns la un acord pentru prelungirea contractului lui Kennedy Boateng, a cărui înțelegere urma să expire în vară.

Andrei Nicolescu, președintele clubului bucureștean, a anunțat că cele două părți au ajuns la un acord, iar fundașul din Togo va semna prelungirea contractului cu Dinamo în momentul în care se va întoarce din cantonamentul din Antalya.

Nicolescu spune că a negociat cu jucătorul în Antalya, iar fotbalistul și-a dat acordul pentru semnarea unui nou contract.

”Da, cred că am ajuns la un acord. Urmează să îl punem pe hârtie când ne întoarcem. Vedem. Ambele părți au plecat zâmbind de la masă.

Este foarte important pentru noi ca jucător. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont de toate detaliile unei astfel de mutări. Credeți-mă, sunt foarte multe calcule în spate”, a spus Andrei Nicolescu la Radio Dinamo 1948.

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Kennedy Boateng, conform Transfermarkt.

