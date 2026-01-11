Manchester United - Brighton, LIVE pe VOYO, de la 18:30! Premier League s-a mutat în FA Cup pentru cele două

Meciul Manchester United - Brighton, din FA Cup, va avea loc duminică, de la ora 18:30, LIVE pe platforma VOYO și LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Manchester United - Brighton, LIVE pe VOYO, de la 18:30
Manchester United vine după remiza din Premier League, scor 2-2, în fața lui Burnley și se află pe poziția a șaptea în clasamentul primei ligi.
De cealaltă parte, Brighton este situată pe locul 11 din Premier League și vin după remiza 1-1 cu Manchester City.
Cele două formații s-au întâlnit ultima oară în turul acestui sezon din Premier League, într-un meci care a putut fi urmărit pe VOYO, iar Manchester United s-a impus cu 4-2.
Ole Gunnar Solskjaer e gata să preia Manchester United!
Surse din cadrul clubului au declarat că îi consideră pe ambii antrenori de top în sine, mai degrabă decât parte a unei echipe, chiar dacă cei doi au lucrat împreună după plecarea lui Jose Mourinho în 2018.
Norvegianul Solskjaer a fost numit în circumstanţe similare când Mourinho a părăsit clubul şi a primit postul definitiv în martie 2019, după o serie de rezultate bune.
Fostul atacant a condus clubul în finala Ligii Europa, dar a fost demis în noiembrie 2021, după o serie de rezultate slabe. Cel mai recent, el a antrenat echipa Besiktas din Turcia, dar a fost demis în august, după ce a pierdut în play-off-urile pentru Europa League şi Conference League.
Între timp, Darren Fletcher va continua să ocupe funcţia de antrenor interimar.
Manchester United caută antrenor după demiterea portughezului Ruben Amorim, aflat în funcţie de doar 14 luni, scrie News.ro.