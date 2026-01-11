Manchester United - Brighton, LIVE pe VOYO, de la 18:30! Premier League s-a mutat în FA Cup pentru cele două

Meciul Manchester United - Brighton, din FA Cup, va avea loc duminică, de la ora 18:30, LIVE pe platforma VOYO și LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Manchester United - Brighton, LIVE pe VOYO, de la 18:30

Manchester United vine după remiza din Premier League, scor 2-2, în fața lui Burnley și se află pe poziția a șaptea în clasamentul primei ligi.

De cealaltă parte, Brighton este situată pe locul 11 din Premier League și vin după remiza 1-1 cu Manchester City.

Cele două formații s-au întâlnit ultima oară în turul acestui sezon din Premier League, într-un meci care a putut fi urmărit pe VOYO, iar Manchester United s-a impus cu 4-2.

