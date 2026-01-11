Manchester United - Brighton, LIVE pe VOYO, de la 18:30! Premier League s-a mutat în FA Cup pentru cele două

Manchester United - Brighton, LIVE pe VOYO, de la 18:30! Premier League s-a mutat &icirc;n FA Cup pentru cele două Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Manchester United - Brighton se va vedea LIVE pe VOYO, de la ora 18:30.

TAGS:
brigtonManchester UnitedFA CupVoyo
Din articol

Meciul Manchester United - Brighton, din FA Cup, va avea loc duminică, de la ora 18:30, LIVE pe platforma VOYO și LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Manchester United - Brighton, LIVE pe VOYO, de la 18:30

Manchester United vine după remiza din Premier League, scor 2-2, în fața lui Burnley și se află pe poziția a șaptea în clasamentul primei ligi.

De cealaltă parte, Brighton este situată pe locul 11 din Premier League și vin după remiza 1-1 cu Manchester City.

Cele două formații s-au întâlnit ultima oară în turul acestui sezon din Premier League, într-un meci care a putut fi urmărit pe VOYO, iar Manchester United s-a impus cu 4-2.

Ole Gunnar Solskjaer e gata să preia Manchester United!

Surse din cadrul clubului au declarat că îi consideră pe ambii antrenori de top în sine, mai degrabă decât parte a unei echipe, chiar dacă cei doi au lucrat împreună după plecarea lui Jose Mourinho în 2018.

Norvegianul Solskjaer a fost numit în circumstanţe similare când Mourinho a părăsit clubul şi a primit postul definitiv în martie 2019, după o serie de rezultate bune.

Fostul atacant a condus clubul în finala Ligii Europa, dar a fost demis în noiembrie 2021, după o serie de rezultate slabe. Cel mai recent, el a antrenat echipa Besiktas din Turcia, dar a fost demis în august, după ce a pierdut în play-off-urile pentru Europa League şi Conference League.

Între timp, Darren Fletcher va continua să ocupe funcţia de antrenor interimar.

Manchester United caută antrenor după demiterea portughezului Ruben Amorim, aflat în funcţie de doar 14 luni, scrie News.ro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Declarația făcută de Maduro din închisoare. SUA și-au sfătuit cetățenii să părăsească imediat Venezuela
Declarația făcută de Maduro din &icirc;nchisoare. SUA și-au sfătuit cetățenii să părăsească imediat Venezuela
ARTICOLE PE SUBIECT
Ce surpriză! E gata să preia Manchester United
Ce surpriză! E gata să preia Manchester United
Cristi Chivu se luptă cu Manchester United pentru revelația din Serie A! Inter trebuie să plătească o avere
Cristi Chivu se luptă cu Manchester United pentru revelația din Serie A! Inter trebuie să plătească o avere
Burnley - Manchester United 2-2 a fost pe VOYO! &rdquo;Diavolii&rdquo;, egal la primul meci după demiterea lui Ruben Amorim
Burnley - Manchester United 2-2 a fost pe VOYO! ”Diavolii”, egal la primul meci după demiterea lui Ruben Amorim
ULTIMELE STIRI
Cine este portarul-golgheter al anului 2025. S-a accidentat grav &icirc;n aprilie și are deja 22 de goluri
Cine este portarul-golgheter al anului 2025. S-a accidentat grav în aprilie și are deja 22 de goluri
Dinamo - Gangwon FC, GOL FABULOS ACUM! Testul final al &rdquo;c&acirc;inilor&rdquo; din Antalya
Dinamo - Gangwon FC, GOL FABULOS ACUM! Testul final al ”câinilor” din Antalya
&Icirc;ncă o lovitură dură &icirc;ncasată de Liverpool: OUT pentru restul sezonului!
Încă o lovitură dură încasată de Liverpool: OUT pentru restul sezonului!
Arabii au tras concluzia &icirc;n privința lui Cosmin Contra! &bdquo;Magicianul&rdquo;, lăudat la scenă deschisă &icirc;n Qatar
Arabii au tras concluzia în privința lui Cosmin Contra! „Magicianul”, lăudat la scenă deschisă în Qatar
Karim Benzema, momit cu un munte de bani să semneze! Starul francez va lua decizia
Karim Benzema, momit cu un munte de bani să semneze! Starul francez va lua decizia
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Șumudică, imagini incredibile: primul meci, primul scandal monstru &icirc;n Arabia Saudită!

Șumudică, imagini incredibile: primul meci, primul scandal monstru în Arabia Saudită!

Nu există comparație &icirc;ntre mine și Conte! Chivu, categoric &icirc;nainte de Inter - Napoli

"Nu există comparație între mine și Conte!" Chivu, categoric înainte de Inter - Napoli

Ar fi transferul iernii! Andrei Rațiu, sub comanda lui Cristi Chivu la Inter: &rdquo;Poate face un salt important!&rdquo;

Ar fi transferul iernii! Andrei Rațiu, sub comanda lui Cristi Chivu la Inter: ”Poate face un salt important!”

Cristi Chivu a ajuns la un acord cu șefii lui Inter și a anunțat decizia: &rdquo;Asta am stabilit!&rdquo;

Cristi Chivu a ajuns la un acord cu șefii lui Inter și a anunțat decizia: ”Asta am stabilit!”

Mario Balotelli l-a descris &icirc;ntr-un singur cuv&acirc;nt pe Cristi Chivu

Mario Balotelli l-a descris într-un singur cuvânt pe Cristi Chivu

Răspunsul lui Adrian Șut pentru Darius Olaru după plecarea de la FCSB

Răspunsul lui Adrian Șut pentru Darius Olaru după plecarea de la FCSB



Recomandarile redactiei
Dinamo - Gangwon FC, GOL FABULOS ACUM! Testul final al &rdquo;c&acirc;inilor&rdquo; din Antalya
Dinamo - Gangwon FC, GOL FABULOS ACUM! Testul final al ”câinilor” din Antalya
&Icirc;ncă o lovitură dură &icirc;ncasată de Liverpool: OUT pentru restul sezonului!
Încă o lovitură dură încasată de Liverpool: OUT pentru restul sezonului!
Arabii au tras concluzia &icirc;n privința lui Cosmin Contra! &bdquo;Magicianul&rdquo;, lăudat la scenă deschisă &icirc;n Qatar
Arabii au tras concluzia în privința lui Cosmin Contra! „Magicianul”, lăudat la scenă deschisă în Qatar
Cine este portarul-golgheter al anului 2025. S-a accidentat grav &icirc;n aprilie și are deja 22 de goluri
Cine este portarul-golgheter al anului 2025. S-a accidentat grav în aprilie și are deja 22 de goluri
SPECIAL | Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată &bdquo;sufletul&rdquo; fotbalului băcăuan
SPECIAL | Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Alte subiecte de interes
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR &icirc;n timp real
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR în timp real
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
FA Cup | Manchester City - Manchester United 1-2&nbsp; Guardiola, acasă! Diavolii roșii au reușit imposibilul
FA Cup | Manchester City - Manchester United 1-2  Guardiola, acasă! "Diavolii roșii" au reușit imposibilul
Erik ten Hag a dat drumul la tunuri! Știu ce fac și știu de ce sunt aici
Erik ten Hag a dat drumul la tunuri! "Știu ce fac și știu de ce sunt aici"
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
CITESTE SI
SUA au atacat Statul Islamic &icirc;n Siria după uciderea a trei americani. VIDEO

stirileprotv SUA au atacat Statul Islamic în Siria după uciderea a trei americani. VIDEO

Ema Uta, apariții incendiare &icirc;n Bahamas, printre iguane și porci &icirc;notători: &bdquo;Ești ireal de frumoasă

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Cu c&acirc;t au crescut taxele și impozitele locale &icirc;n marile orașe din Rom&acirc;nia. &bdquo;Scumpirea lui Bolojan&rdquo; se resimte &icirc;n toată țara

stirileprotv Cu cât au crescut taxele și impozitele locale în marile orașe din România. „Scumpirea lui Bolojan” se resimte în toată țara

Declarația făcută de Maduro din &icirc;nchisoare. SUA și-au sfătuit cetățenii să părăsească imediat Venezuela

stirileprotv Declarația făcută de Maduro din închisoare. SUA și-au sfătuit cetățenii să părăsească imediat Venezuela

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!