The International Federation of Football History and Statistics a publicat clasamentul oficial al portarilor-golgheteri pe anul 2025.
”Din acest punct de vedere, goalkeeperii au fost dezamăgitori în 2025”, a remarcat sursa citată, având în vedere că doar patru portari au reușit să înscrie mai mult de un gol.
Argentinianul Gaspar Servio (33 de ani) a fost desemnat câștigătorul (3 goluri), pentru a treia oară după performanțele din 2021 (7 goluri) și 2022 (4 goluri), deși el nu mai joacă de la mijlocul lunii aprilie, când s-a accidentat grav (ruptură de ligament încrucișat)!
Legitimat la Guarani din Paraguay, Gaspar Servio a ajuns la 22 de reușite în carieră, 20 dintre ele marcate în ultimii cinci ani.
Topul portarilor-golgheteri pe 2025
1. Gaspar Servio (argentinian, Guarani - Paraguay) 3 goluri
2. Patricio Alvarez (peruan, Atletico Grau - Peru) 3 goluri
3. Tiago Volpi (brazilian, Toluca - Mexic și Gremio Porto Alegre - Brazilia) 2 goluri
4. Jure Marinovich (argentinian, Atletic Club d'Escaldes - Andorra) 2 goluri
* Departajarea s-a făcut în funcție de numărul de meciuri jucate
** Toate golurile au fost marcate din penalty
Top 5 portari-golgheteri din istorie
1. Rogerio Ceni (Brazilia) 129 de goluri (1993-2015)
2. Jose Luis Chilavert (Paraguay) 67 de goluri (1982-2004)
3. Rene Higuita (Columbia) 41 de goluri (1985-2009)
4. Johnny Vegas Fernandez (Peru) 41 de goluri (1995-2015)
5. Dimitar Ivankov (Bulgaria) 39 de goluri (1996-2011)
* Jorge Campos (Mexic) a înscris 47 de goluri (1988-2004), dar pentru o perioadă a evoluat și ca atacant
** Rogerio Ceni, Jose Luis Chilavert și Rene Higuita erau recunoscuți și pentru golurile marcate din lovituri libere, nu doar din penalty-uri.