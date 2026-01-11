The International Federation of Football History and Statistics a publicat clasamentul oficial al portarilor-golgheteri pe anul 2025.

”Din acest punct de vedere, goalkeeperii au fost dezamăgitori în 2025”, a remarcat sursa citată, având în vedere că doar patru portari au reușit să înscrie mai mult de un gol.

Argentinianul Gaspar Servio (33 de ani) a fost desemnat câștigătorul (3 goluri), pentru a treia oară după performanțele din 2021 (7 goluri) și 2022 (4 goluri), deși el nu mai joacă de la mijlocul lunii aprilie, când s-a accidentat grav (ruptură de ligament încrucișat)!

Legitimat la Guarani din Paraguay, Gaspar Servio a ajuns la 22 de reușite în carieră, 20 dintre ele marcate în ultimii cinci ani.

