Au gasit FORMULA SECRETA a Simonei Halep! Cum redevine prima in lume in perioada urmatoare

Simona Halep a picat direct pe locul 3 in clasamentul WTA in urma Australian Open.

Simona Halep ocupa in prezent locul 3 WTA, cu 5582 de puncte, pe locul 2 fiind Petra Kvitova, cu 5920 de puncte, iar primul loc fiind ocupat de Naomi Osaka, cu 7030 de puncte WTA.

Totusi, jurnalistii italieni sunt de parere ca Simona Halep va reveni in fruntea clasamentului mondial mai repede decat s-ar crede, asta pentru ca romanca are tot ce-i trebuie pentru a fi prima in lume. De asemenea, italienii de la Tennis.it mai scriu si despre noul antrenor al Simonei, belgianul Thierry Van Cleemput, ca ar fi omul perfect pentru a o readuce pe Simona pe cea mai inalta culme a ierarhiei WTA.

"Cunoscand determinarea Simonei Halep, dar si foamea de performante a lui Van Cleemput, putem paria ca romanca va reveni in curand in fruntea clasamentului. Deocamdata, cei doi gandesc pe termen scurt si mediu, dorindu-se ca sportiva sa fie in forma maxima la cele mai importante turnee din februarie, Indian Wells si Miami", notează tennis.it.

Belgianul, fost antrenor al lui David Goffin, a sosit la Bucuresti zilele trecute pentru a discuta cu Simona o eventuala colaborare pe viitor. "Nu am inceput sa lucrez cu Simona. Abia am cunoscut-o in Australia si am stat de vorba. Dupa cum stiti, are nevoie de ajutor, am venit aici si poate vom colabora. Acum doar vom sta de vorba si poate vom incerca. Urmeaza sa o cunosc mai bine pe Simona, trebuie sa-mi formez o parere despre ea. Nu stiu daca sunt persoana potrivita, vom vedea", a spus Van Cleemput la Aeroportul International Henri Coanda.