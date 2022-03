Back in business? Rusul Daniil Medvedev e la trei victorii de revenirea pe locul 1 ATP, după 6-4, 6-2 cu Andy Murray la Miami Open

Medvedev s-a impus după un meci care a durat o oră şi jumătate şi, în absenţa liderului mondial Novak Djokovici, este la trei victorii de recucerirea locului I ATP, pe care îl poate ocupa din nou după două săptămâni prin calificarea în semifinale. În faza următoare, rusul va evolua cu spaniolul Pedro Martinez, locul 47 ATP.

Stefanos Tsitsipas, locul 5 ATP, a avut nevoie de o victorie în trei seturi, scor 6-4, 6-7 (5), 6-1, obţinută în puţin peste două ore, cu americanul J.J. Wolf, locul 167 ATP, venit din calificări. În turul al treilea, grecul, cap de serie numărul 3, va evolua cu Alex de Minaur, locul 28 ATP şi cap de serie numărul 35.

Şi germanul Alexander Zverev, locul 4 ATP, a avut nevoie de trei seturi, scor 6-4, 3-6, 6-3, şi tot de două ore pentru a trece de Borna Ciorici din Croaţa, locul 166 ATP, şi a ajunge în turul al treilea.

Sportsmanship in the heat of battle@DaniilMedwed ???? @andy_murray #MiamiOpen pic.twitter.com/3WVuuFMdRg