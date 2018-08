"Ma uitam si ma intrebam de ce nu e fata asta macar TOP 20" | Declaratie magulitoare despre Simona Halep! 

Simona Halep a fost remarcata inca din trecut de un fost numar 2 WTA!

Vera Zvonareva, fost numar 2 in clasamentul WTA, a vorbit la superlativ despre evolutia Simonei Halep in tenisul mondial.

Rusoaica a suferit multe accidentari, s-a retras in 2012 din tenisul mare si a revenit intre 2014-2015. Zvonareva isi incearca din nou norocul in competitii si, in prezent, ocupa locul 133 WTA.

In timpul perioadei de recuperare, sportiva a fost comentator si si-a amintit ca a urmarit-o pe Simona Halep.

"In timp ce comentam, am vazut multe meciuri. Imi aduc aminte, cred ca la ultimul meu turneu, inainte de a ma opera la umar, am vazut-o pe Simona jucand impotriva Nadiei Petrova, un meci pe care l-a castigat, la Miami. Ma uitam si ma intrebam de ce nu e fata asta macar TOP 20 pentru ca se misca foarte bine, poate ataca mingea, tehnica ei e fina", a spus Zvonareva intr-un interviu pentru GSP.

"M-am gandit ca daca poate imbunatati macar putin jocul de ansamblu, poate deveni o jucatoare grozava. Si cativa ani mai tarziu am vazut-o in varianta imbunatatita. Cred ca are o echipa buna in jurul ei, care a ajutat-o sa creada in ea putin mai mult si sa lucreze la doar cateva aspecte care au ajutat-o sa faca inca un pas. E o jucatoare grozava si o luptatoare si cred ca a realizat extrem de multe deja in cariera", a continuat rusoaica.