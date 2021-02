Asta nu facea Kyrgios?! Accese de FURIE si rachete rupte de Novak Djokovic, la un pas sa repete gestul nesportiv de la US Open | Sarbul va infrunta in semifinale revelatia turneului

Novak Djokovic va juca la sfarsitul saptamanii a noua semifinala de Australian Open a carierei.

Novak Djokovic s-a calificat in semifinalele Australian Open pentru a noua oara in cariera, dupa ce l-a invins in patru seturi pe Alexander Zverev, scor 6-7, 6-2, 6-4, 7-6.

Victoria nu a venit fara emotii si nervi pentru ldierul ATP, care a avut mai multe accese de furie pe durata celor 3 ore si 30 de minute de joc.

Djokovic a acuzat o ruptura musculara la nivelul toracelui inca din turul 3, cand a trecut abia in cinci seturi de al 27-lea favorit la castigarea turneului, Taylor Fritz. In setul doi al acelui duel, sarbul a alunecat si a avut dureri care l-au impiedicat sa serveasca la capacitate maxima timp de doua seturi.

In semifinale, 'Nole' il va avea ca adversar pe revelatia turneului, un jucator venit din calificari, Aslan Karatsev din Rusia (114 ATP).

