Esecul Simonei Halep cu Serena Williams are consecinte: romanca va pierde 350 de puncte in clasamentul WTA | Pe ce loc ar putea cobori in ierarhia mondiala 

Simona Halep isi vede indepartat visul de a reveni pe primul loc al clasamentului WTA.

Eliminata in sferturile de la Australian Open, Simona Halep va pierde 350 de puncte in clasamentul WTA. Decizia este luata conform regulamentului circuitului tenisului feminin, care depuncteaza jucatoarele in cazul in care nu reusesc sa replice performantele reusite in editia anterioara a turneului.

Mai exact, neaparandu-si cele 780 de puncte castigate anul trecut, cand a atins faza semifinalelor, Simona Halep pierde diferenta dintre totalul de anul trecut si punctele castigate anul acesta - 430.

Mai mult decat atat, faptul ca Naomi Osaka se afla inca in turneu pune sub semnul intrebarii posibilitatea Simonei Halep de a ramane a doua in ierarhia mondiala. Japoneza a fost eliminata in turul 3 la Melbourne, in 2020, prin urmare are sansa de a obtine 1870 de puncte WTA in cazul in care va castiga trofeul, punctaj care ar salta-o peste Simona Halep.

Un singur lucru este sigur dupa aceasta editie a Openului Australian, in ceea ce priveste configuratia top 10 WTA: Ashleigh Barty va ramane lider.