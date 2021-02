"Revansa stralucitoare a Serenei Williams" | Ce s-a scris in toate colturile lumii dupa meciul Simona Halep vs. Serena Williams 

L'Equipe considera ca Simona Halep a esuat in a lungi suficient de mult punctele pentru a-i anihila jocul Serenei.

Presa internationala a remarcat mobilitatea extraordinara a Serenei Williams, dar si rabdarea afisata in joc, sportiva americana fiind constienta de faptul ca o avea in fata pe Simona Halep, o jucatoare excelenta din punct de vedere defensiv, care prefera profilul meciului de anduranta.

"Mobilitatea Serenei Williams a stralucit din nou pe Arena Rod Laver, in primul meci pe care l-a jucat in sesiunea de seara in acest turneu. Game-ul 7 al setului 2 a fost monumental. Halep a evitat cinci mingi de break, dar Williams a rezistat unui schimb de mingi de 20 de lovituri pentru a profita de a sasea. Cum se va critica Simona Halep dupa asta," a scris Ravi Ubha in cronica publicata de site-ul oficial al turneului Australian Open.

"Serena straluceste pentru a se putea califica in semifinalele Australian Open. Aceasta victorie a reafirmat dominatia Serenei Williams in fata Simonei Halep," se arata pe site-ul oficial al circuitului WTA.

"Serena isi ia revansa in fata Simonei Halep si se califica in a 40-a semifinala de Grand Slam a carierei. Joc grozav cu litere mari intre Serena si Simona. De 23 ori campioana de Grand Slam, Serena a dus pisica la apa si si-a luat revansa pentru infrangerea suferita in finala de la Wimbledon 2019. Serena a stiut cum sa demonteze jocul Simonei," au scris jurnalistii spanioli ai publicatiei Punto de break.

"Halep ar fi trebuit sa faca astfel incat schimburile de mingi sa dureze, pentru a anihila puterea americancei de a-si construi punctele. Williams a fost insa eficienta inca din start, evitand sa loveasca prea puternic impotriva unei adversare a carei aparare, dusa la nivel de arta e atat de bine conturata. Serena a stiut cum sa fie rabdatoare si sa nu grabeasca jocul," au scris jurnalistii francezi ai publicatiei L'Equipe.

"Ne-am gandit ca Serena Williams nu va putea sa mentina acelasi ritm de joc si in setul doi. Serena a avut o scadere de forma la inceputul setului doi, dar dupa trei break-uri schimbate, Williams 's-a resetat' mental pentru a accelera catre victorie," au scris jurnalistii BBC.

"Serena a aratat o performanta vintage pentru a se califica in semifinalele Australian Open," a fost aspectul remarcat de englezii apartinand publicatiei Sky Sports.

"Simona Halep a parut uimita de cateva decizii ale sistemului de arbitraj hawk-eye live. Exista loc de imbunatatire pentru Serena, care si-a pierdut serviciul de trei ori in acest meci si a comis 33 de erori nefortate," au punctat italienii de la UbiTennis.

"Americanca in varsta de 39 de ani a ramas fidela stilului sau agresiv, punand-o pe Simona Halep in aparare inca din startul meciului. Serena si-a bombardat adversara cu lovituri ucigase, fiind clar dominanta in primul set," se arata pe site-ul Rt.com.

Cat despre britanicii de la The Independent, acestia au remarcat urmatoarele: "Calitatea setului doi nu s-a ridicat la cea a primului, Serena comitand o gramada de erori nefortate, dar Halep nu a putut profita."

Americanii de la New York Post au explicat momentul de cumpana care a hotarat partida definitiv in favoarea Serenei. "Serena s-a uitat indelung la loja sa, ridicand mainile si i-a intrebat: 'Ce se intampla?' Disperarea nu a durat mult insa, Williams a castigat ultimele cinci game-uri ale partidei si a batut-o pe Halep, 6-3, 6-3."

"Williams a lovit cateva forehand-uri feroce si s-a miscat pe teren cu libertatea de care nu s-a bucurat de foarte mult timp," au notat cei de la Business Alive.