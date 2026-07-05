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La finalul celui mai bun meci al său de la revenirea din concediul de maternitate, Naomi Osaka a învins-o pe Aryna Sabalenka, scor 6-2, 7-6 (2), duminică, în optimi la turneul de grand slam de la Wimbledon.

Aryna Sabalenka, învinsă de Naomi Osaka

Jucătoarea japoneză s-a calificat în sferturile de finală de la Wimbledon.

La fel ca Iga Swiatek şi Elena Rybakina, nici Aryna Sabalenka nu va ajunge în sferturile de finală de la Wimbledon.

Osaka a învins-o pentru prima oară pe Sabalenka

În cele trei întâlniri din 2026, japoneza nu reuşise încă să se impună în faţa nr. 1 mondial. A existat, într-adevăr, acel meci strâns de la Madrid, scor 6-7 (1), 6-3, 6-2, dar, în afară de acesta, Sabalenka a reuşit întotdeauna să-şi domine rivala fără prea mari eforturi.

Dar duminică, japoneza a eliminat numărul 1 mondial şi va juca în sferturi cu sportiva cehă Karolina Muchova.

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