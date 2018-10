"Un final de neuitat! Va multumesc!" Mesajul lui Copil dupa cea mai buna saptamana din cariera

Marius Copil a fost invins in finala de la Basel de Roger Federer.

Copil a cedat in fata legendarului Federer dupa o ora si 36 de minute de joc, scor 6-7, 4-6. Marius a avut 14 asi si 4 duble greseli, pe cand elvetianul a reusit 6 asi si 3 duble greseli. Din totalul punctelor jucate, Marius acastigat 62, pe cand Federer a reusit sa castige 79.

Totusi, pentru aradean, finala de la Basel a reprezentat un moment cu adevarat special, el fiind pentru prima data in ultimul act al unui turneu de 500 de puncte ATP.

“Un meci strans, dar un final de neuitat! Sper sa fie doar inceputul unui nou drum pentru mine. Un drum pe care mi l-am dorit si pentru care am muncit atat de mult. Am trait fiecare punct din finala in fata lui Federer si ma bucur ca l-am avut ca adversar. Am invatat foarte multe din aceasta experienta. Sunt norocos sa am o echipa foarte buna alaturi de mine cu ajutorul careia progresez in fiecare zi. Le multumesc tuturor celor care au venit la Basel sa ma sustina si celor care au trait toate emotiile in fata televizorului. Va multumesc pentru miile de mesaje frumoase!”, a fost mesajul lui Marius Copil dupa finala disputata in Elvetia.