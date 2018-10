"Nu-l mai recunosc! E alt om, alt jucator!" Mesajul de senzatie al tatalui lui Copil dupa saptamana de VIS a fiului sau

Marius Copil a reusit performanta carierei la Basel, jucand finala cu Roger Federer.

Sportivul nostru a fost invins, scor 6-7, 4-6, la capatul unui meci care a durat o ora si 36 de minute de joc. In tribuna, alaturi de Andrei Pavel si echipa aradeanului, a fost si tatal lui Marius, Jean Copil, fost rugbist, care s-a grabit sa ajunga la Basel cu un avion privat, pentru a-si vedea fiul pe viu disputand o finala in compania unuia dintre cei mai mari tenismeni ai lumii. “Ce sa zic despre evolutia lui Marius? S-a facut un declic in capul lui! Nu-l mai recunosc, este un alt om, alt jucator. Copilul asta a muncit enorm si este foarte serios. C-o fi Providenta, c-o fi Pavel, c-o fi Lucian, preparatorul fizic… sunt niste oameni alaturi de el cu care se simte foarte bine. Si familia Sturdza l-a ajutat foarte mult in cariera”, a declarat Jean Copil pentru Libertatea inaintea finalei din Elvetia.

Tatal lui Marius a dezvaluit ca fiul sau este prieten foarte bun cu Ion Ion Tiriac, care l-a ajutat pe Marius sa obtina un contract de reprezentare cu BMW si a primit din partea firmei germane un automobil de teren pe care-l conduce in Romania, dar pe care nu are voie sa-l scoata din tara.

Jean Copil marturiseste ca si-a sfatuit fiul sa lucreze cu Andrei Pavel. “Eu i-am spus mai de mult sa-l ia pe Pavel. N-am nimic cu Mlendea. Are meritele lui, dar fiecare dupa valoare. Tare greu s-a hotarat sa-l lase pe Mlendea. S-a rupt foarte greu. Asa este Marius, se ataseaza de oameni. Cand da mana cu cineva, merge pana la capat. Isi tine cuvantul. Sa va dau un exemplu. A facut un pariu cu Mlendea, ca ii da un ceas Rolex, daca slabeste nu-stiu-cate kilograme. Si i l-a dat! Avea el un Rolex de vreo 15-20.000 de dolari”.

Marius a castigat dupa finala de la Basel un cec in valoare de 209.715 de euro. Jean Copil spune ca fiul sau nu arunca banii pe fereastra: “Si-a cumparat un apartament la Piata Charles de Gaulle din Bucuresti. A dat 700.000 de euro pe apartament. Acum l-a terminat de renovat. Ma bucur ca investeste banii cu cap”.

Fostul rugbist recunoaste ca s-a implicat si in viata amoroasa a fiului sau. “Problema asta amoroasa, cu femeile… I-am zis: «Lasa-le, ca nu ajungi nicaieri. Te duc unde vor ele, nu unde vrei tu». Acum are o fata deosebita, cu caracter deosebit. Este linistit si fericit. Si ma bucur ca, in copilarie, l-am rupt de fotbal. Ce greu l-am rupt, Doamne!”, isi aduce aminte Jean Copil.