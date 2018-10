"Meriti sa fii rasplatit cu rezultate bune!" Mesajul emotionant al lui Federer dupa finala de la Basel cu Copil

Marius Copil a fost invins in finala de la Basel de catre Roger Federer, scor (5) 6-7, 4-6.

Momentul a fost cu adevarat special pentru ambii sportivi. Pentru reprezentantul Romaniei, acesta este cel mai bun rezultat al carierei, finala la un turneul de 500 de puncte ATP, in timp ce pentru Federer titlul de la Basel reprezinta succesul cu numarul 99 in circuitul masculin de tenis.

La final, cand a tinut discursul invingatorului, Federer a tinut sa-l felicite pe adversarul sau, care a jucat exceptional si i-a pus adesea probleme pe durata partidei. ”Felicitari, Marius! Iti doresc sa joci la fel de bine si in sezonul urmator. Jocul tau merita sa fie rasplatit cu rezultate bune”, a fost mesajul legendarului Federer.

Dupa acest rezultat, Copil va urca de luni pe locul 60 in clasamentul ATP, aceasta fiind cea mai inalta pozitie in ierarhie pentru aradeanul in varsta de 28 de ani.