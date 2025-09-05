Bjorn Borg, legendarul jucător de tenis și unul dintre cei mai mari adversari ai lui Ilie Năstase în anii '70, a fost diagnosticat cu cancer la prostată. Ajuns la 69 de ani, suedezul duce acum cea mai grea luptă a vieții sale.



Dezvăluire făcută în cartea autobiografică



Informația a apărut chiar în paginile autobiografiei sale, intitulată "Heartbeats", care urmează să fie lansată oficial pe 18 septembrie. Cartea a fost însă disponibilă pentru precomandă pe Amazon în Suedia și Italia, iar primii cititori au aflat despre drama prin care trece fostul mare campion. Vestea a fost preluată rapid de publicația britanică Daily Mail, făcând înconjurul planetei.



Bjorn Borg este considerat unul dintre cei mai mari jucători din istoria tenisului. Cu o carieră de profesionist începută în 1973, a dominat autoritar o bună parte a deceniului următor, reușind să câștige 11 titluri de Grand Slam. A triumfat de șase ori la Roland Garros și de cinci ori consecutiv la Wimbledon, între 1976 și 1980.



Singurul trofeu major care i-a lipsit din palmares este cel de la US Open, unde a pierdut patru finale. Suprinzător, suedezul a pus capăt carierei sale la doar 26 de ani, în 1983, după ce a petrecut 109 săptămâni pe prima poziție în clasamentul ATP. O revenire încercată la începutul anilor '90 nu a avut succesul scontat.

