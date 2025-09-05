La Bratislava, în fața a 20.000 de spectatori, Slovacia a reușit să producă surpriza și să învingă Germania. David Hancko (42') și David Strelec (55') au fost autorii celor două goluri în victoria contra unei naționale care i-a avut în primul 11, printre alții, pe Antonio Rudiger, Joshua Kimmich, Florian Wirtz sau Serge Gnabry.



Germania, start foarte slab în preliminariile CM 2026

A fost doar prima etapă din grupa A pentru preliminariile CM 2026, însă presa germană pune deja la îndoială calificarea naționalei lui Julian Nagelsmann la turneul final de anul viitor. Publicația Bild a amintit despre cele trei eșecuri consecutive ale Germaniei.



"Actualul trend al echipei naționale este dezastruos. 0-2 contra Slovaciei a fost al treilea eșec consecutiv și a venit împotriva unei echipe care a pierdut anterior cu Israel (0-1) și Grecia (1-4).



După eșecurile din Nations League, 1-2 contra Portugaliei și 0-2 contra Franței, a urmat o înfrângere cu adevărat rușinoasă. Antonio Rudiger a fost umilit la ambele goluri, iar numeroasele schimbări de sistem și de poziționare nu au adus stabilitate sau rezultate.



Cruntul adevăr este că naționala are un procentaj al victoriilor de 50% - doar 12 în 24 de meciuri. Germania este foarte departe de topul celor mai bune naționale de la CM 2026, deci ar trebui să fim mulțumiți dacă vom ajunge măcar acolo", a scris Bild.

Grupa A din preliminariile CM 2026 este formată din doar patru echipe - Germania, Slovacia, Irlanda de Nord și Luxemburg. Slovacia și Irlanda de Nord ocupă primele două poziții după runda inaugurală.



Pentru Germania urmează meciul de pe teren propriu cu Irlanda de Nord, duminică, de la ora 21:45.

