Jaqueline Cristian, parte dintr-un club select, alături de Monica Seleș, Bjorn Borg și Boris Becker
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jaqueline Cristian, mutare importantă, în primele zile ale anului.

Jaqueline CristianTenis WTAFilaBjorn BorgBoris Beckermonica seles
„Faceți cunoștință cu forța românească,” este fraza prin care Jaqueline Cristian este promovată de noul sponsor tehnic, adoptat la începutul sezonului 2026, Fila.

Racheta numărul unu a României a renunțat la colaborarea cu producătorul american, Nike, și a pătruns într-un club select la jucătorilor care au acceptat să fie sponsorizați de Fila în circuitele ATP și WTA. Printre aceștia se numără jucători legendari, precum Bjorn Borg, Boris Becker sau Monica Seleș.

Jaqueline Cristian, final de parteneriat cu Nike

În trecutul apropiat, două foste numere unu WTA - Ashleigh Barty și Karolina Pliskova - au mai purtat echipamente produse de Fila, în tenisul profesionist.

„Giganții” John Isner și Reilly Opelka, dar și scundul argentinian, Diego Schwartzman, se numără printre jucătorii cunoscuți care au răspuns afirmativ la o colaborare cu Fila.

Echipa de relații publice a producătorului de echipamente Fila a ales următoarele cuvinte pentru a o descrie pe jucătoarea de tenis clasată pe locul 38 al clasamentului WTA: „Combină mișcarea grațioasă cu forță explozivă. Trăiește stilul ei - putere exprimată prin frumusețe,” a fost caracterizarea aleasă de Fila pentru Jaqueline Cristian.

Jaqueline Cristian va juca la Transylvania Open 2026

27 de ani are Jaqueline Cristian și un titlu WTA 125k, cucerit la Puerto Vallarta, în Mexic, în 2025.

Sportiva din țara noastră a pierdut primele două finale de turneu WTA jucate în carieră, în Linz și la Rabat, disputate în 2021, respectiv 2025.

În 2025, Jaqueline Cristian a adunat treizeci și două de victorii, în WTA.

În februarie, Jaqueline Cristian va participa la turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, Transylvania Open, competiție în care a jucat semifinala, în 2024.

