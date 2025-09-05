În ultimul meci al stagiunii, finala UEFA Champions League cu Paris Saint-Germain, Inter a suferit o umilință istorică. A fost învinsă cu 5-0 de echipa din Ligue 1, iar Simone Inzaghi, care se afla pe banca ”nerazzurrilor” din 2021, a plecat de la Milano.



În locul său a fost numit Cristi Chivu, antrenorul român care în a doua jumătate a sezonului trecut se înțelesese cu Parma și se afla, în consecință, la prima experiență ca tehnician la nivel mare. El mai antrenase juniorii lui Inter, unde a făcut furori.



Ce antrenor de top era gata să bată palma cu Inter înainte de ”instalarea” lui Chivu și de ce nu s-a concretizat numirea



Jurnalistul Fabrizio Biasin a dezvăluit că înainte ca românul să ajungă pe banca ”nerazzurrilor”, cârma lui Inter putea fi preluată de Massimiliano Allegri. Italianul născut la Livorno era liber de contract din mai 2024, de când se despărțise de Juventus.



Totuși, proprietarii de pe ”Giuseppe Meazza” și-au dorit un antrenor tânăr, cu spirit modern. Astfel, l-au văzut pe Chivu cel mai bun candidat pentru postul de antrenor principal.



Allegri a ajuns în cele din urmă la rivala lui Inter, AC Milan.



”Înainte de a-l alege pe Chivu sau pe Fabregas, a existat posibilitatea de a-l semna pe Allegri. Nu e ca și cum Inter nu ar fi avut această opțiune.



Dar el a fost trecut cu vederea nu pentru că nu ar fi plăcut, toată lumea știe cât de bun este, ci pentru că Marotta, Ausilio și proprietarii voiau un antrenor tânăr, cu o viziune proaspătă asupra fotbalului”, a spus jurnalistul Fabrizio Biasin la TeleLomardia, citat de fcinter1908.it.

