Înaintea amicalului de gală de vineri seara, de pe Arena Națională, selecționerul Canadei, Jesse Marsch, a avut un discurs plin de respect la adresa "tricolorilor", transmițând că vede naționala pregătită de Mircea Lucescu drept un adversar de calibrul turneului final din 2026.



Tehnicianul american, care pregătește una dintre gazdele viitorului Campionat Mondial, a susținut joi o conferință de presă în care a analizat în detaliu potențialul echipei noastre. Marsch este convins că România reprezintă un test perfect pentru a-și pregăti propria echipă pentru marea competiție.



"România are jucători de mare calitate care evoluează la cel mai înalt nivel în Europa. Sunt foarte buni la tranziții, sunt foarte tehnici... şi când pui la un loc toate aceste lucruri observi că acesta este tipul de adversar pe care îl putem întâlni la Cupa Mondială", a punctat selecționerul Canadei, adăugând: "Aşadar, România este un adversar care ne va forța să dăm maximum pe teren. Aştept din partea jucătorilor mei o evoluție matură care să ne aducă un pas mai aproape de nivelul la care ne dorim să ajungem".



"Vom încerca să-i anihilăm!"



Întrebat care sunt principalele pericole din tabăra "tricolorilor", Jesse Marsch nu a oferit nume, dar a identificat clar zona din care se așteaptă la cele mai mari probleme pentru defensiva sa.



"Dacă ne uităm în banda dreaptă vedem acolo jucători foarte talentați, care poate dicta jocul naționalei României. Aşa că una dintre provocările noastre va fi să încercăm să anihilăm ceea ce fac acei jucători din partea dreaptă. Vom încerca să nu le oferim prea multe spații", a spus tehnicianul.



Marsch l-a analizat și pe Mircea Lucescu, despre care a avut numai cuvinte de laudă: "Selecționerul României este de mult timp în fotbal, are o experiență bogată, iar la 80 de ani vedem că încă are acea energie care îl face să continue. Mircea Lucescu dă dovadă de inteligență în fotbalul modern, aşa că naționala României nu este cel mai uşor adversar pe care să îl analizezi".



Partida cu Canada, prima din istorie, este un test crucial pentru "tricolori" înaintea deplasării în Cipru, pentru un meci vital în preliminariile CM 2026. Canadienii au venit la București cu vedete precum Jonathan David (Juventus), Stephen Eustáquio (FC Porto) și Tajon Buchanan (Villarreal), promițând un spectacol de calitate pe Arena Națională.



Meciul România - Canada se dispută vineri, de la ora 21:00, și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe SPORT.RO.

