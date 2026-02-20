Fost jucător la Genoa, Inter Milano și Reading, Pușcaș a bătut palma cu Andrei Nicolescu și va semna un contract valabil pentru un an și jumătate cu echipa pregătită de Zeljko Kopic.

Având în vedere că nu a mai jucat de opt luni, după ce a devenit liber de contract în urma experienței în Turcia, la Bodrum FK, George Pușcaș va avea nevoie de cel puțin trei săptămâni pentru a se pune la punct cu pregătirea fizică.

Ionuț Lupescu: ”Nu l-am mai văzut de foarte mult timp pe Pușcaș”

Ionuț Lupescu, fostul mare internațional, în prezent oficial CS Dinamo, spune că transferul atacantului ar putea fi un câștig pentru ”câini” dacă atacantul este pus la punct pe plan fizic.

“(n.r. E Puşcaş un mare câştig pentru Dinamo?) Sper să fie, dar nu ştiu cât e de sănătos, cât a mai jucat. Nu l-am mai văzut de foarte mult timp. Normal ar fi, dar eu nu ştiu care e situaţia lui, sănătatea lui, dacă e apt pentru Liga 1”, a spus Lupescu, conform AS.ro.

George Pușcaș va câștiga un salariu de 21.000 de euro la Dinamo și va fi cel mai bine plătit jucător din cadrul lotului.

Cota atacantului a scăzut drastic în ultimii ani. Dacă în 2020, pe vremea când juca la Reading, era evaluat la 6 milioane de euro, acum a ajuns la aproximativ 900.000 de euro.

George Pușcaș nu a mai înscris de aproape un an

Atacantul vine liber de contract după despărțirea de Bodrum FK și a acceptat un salariu mai mic pentru a reveni în prim-plan.

Totuși, vârful nu a mai jucat un meci oficial din 1 iunie 2025 și va avea nevoie de timp pentru a intra în planurile antrenorului Zeljko Kopic.

Ultimul gol marcat de Pușcaș datează din 28 martie 2025, într-un meci cu Fenerbahçe, din penalty. Ultima reușită din acțiune a venit pe 21 februarie 2025, contra lui Hatayspor.