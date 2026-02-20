Michael Carrick, verdict la o lună după ce a preluat-o pe Manchester United: ”Nu eu decid”

Michael Carrick, verdict la o lună după ce a preluat-o pe Manchester United: "Nu eu decid" Premier League
Manchester United s-a despărțit de Ruben Amorim la începutul anului.

Michael Carrick Manchester United Premier League
Iar în locul portughezului a fost instalat interimarul Michael Carrick (44 de ani), care va sta pe banca lui Manchester United până la finalul actualei stagiuni.

  • ”Diavolii” se află în acest moment pe locul 4 în clasamentul din Premier League, cu 45 de puncte. După 26 de etape, echipa de pe Old Trafford a bifat 12 victorii, nouă remize și cinci eșecuri

Michael Carrick, verdict la o lună după ce a preluat-o pe Manchester United: ”Nu eu decid”

Michael Carrick a vorbit despre perioada petrecută la cârma fostei sale echipe din perioada în care juca fotbal și a ținut să puncteze faptul că e un vis devenit realitate să antreneze pe Old Trafford.

Ca fotbalist, Carrick are 464 de apariții în toate competițiile la Manchester United, pentru care și-a trecut în cont 24 de goluri și, pe deasupra, 35 de pase decisive.

”Pentru mine, e rolul suprem. Chiar mă bucur de el, îmi place ce fac. Sunt norocos. Nu decid eu cât va ține asta, dar îmi place să fiu aici și, cât sunt aici, dau tot ce pot. Și întotdeauna planific pe termen lung pentru binele clubului de fotbal”, a spus Michael Carrick.

